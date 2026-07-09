ΕΟΦ: Προσοχή στα «κοκτέιλ» βιταμινών με ορούς – Οι κίνδυνοι των δημοφιλών ενδοφλέβιων θεραπειών

Η μόδα των ενδοφλέβιων βιταμινοθεραπειών εξαπλώνεται ολοένα και περισσότερο, με ειδικά «κοκτέιλ» βιταμινών και θρεπτικών συστατικών να διαφημίζονται ως λύση για περισσότερη ενέργεια, ενίσχυση του ανοσοποιητικού ή ακόμη και για αντιγήρανση.

Ωστόσο, ο Εθνικός Οργανισμών Φαρμάκων ΕΟΦ προειδοποιεί ότι πίσω από αυτές τις πρακτικές μπορεί να κρύβονται σημαντικοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, καθώς τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται απλά ως συμπληρώματα διατροφής.

Τα «κοκτέιλ» βιταμινών που μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Ο ΕΟΦ αναφέρεται σε σκευάσματα που χορηγούνται μέσω ενέσεων ή ορών και περιέχουν βιταμίνες, μέταλλα, αμινοξέα ή αντιοξειδωτικές ουσίες.

Τα προϊόντα αυτά συχνά προωθούνται με υποσχέσεις για:

γρήγορη τόνωση του οργανισμού,

ενίσχυση της άμυνας του σώματος,

απώλεια βάρους,

καταπολέμηση της γήρανσης,

«καθαρισμό» του οργανισμού.

Όπως ξεκαθαρίζει ο Οργανισμός, τέτοιες ενδείξεις δεν αφορούν απλά συμπληρώματα διατροφής, αλλά προϊόντα που εμπίπτουν στη φαρμακευτική νομοθεσία.

Γιατί ο ΕΟΦ λέει ότι δεν είναι συμπληρώματα

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, τα συμπληρώματα διατροφής έχουν συγκεκριμένο ρόλο: να συμπληρώνουν τη διατροφή και να λαμβάνονται από το στόμα. Αντίθετα, τα προϊόντα που προορίζονται για ενδοφλέβια χορήγηση απαιτούν διαφορετικό καθεστώς ελέγχου, καθώς εισέρχονται απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος. Για να διατεθούν νόμιμα στην αγορά, θα πρέπει να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου, μετά από αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς τους.

Οι κίνδυνοι από μη εγκεκριμένες θεραπείες

Ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι η χρήση μη αξιολογημένων ενδοφλέβιων σκευασμάτων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές.

Μεταξύ των κινδύνων που αναφέρονται είναι:

λοιμώξεις από τη χορήγηση ενέσιμων προϊόντων,

αλλεργικές αντιδράσεις ακόμη και αναφυλαξία,

επιπλοκές στον οργανισμό,

ανεπιθύμητες ενέργειες από ουσίες που δεν έχουν ελεγχθεί επαρκώς.

Παράλληλα, ο Οργανισμός προειδοποιεί ότι η χρήση τέτοιων προϊόντων αντί εγκεκριμένων θεραπειών μπορεί να στερήσει από ασθενείς την κατάλληλη ιατρική αντιμετώπιση.

Έκκληση στους πολίτες και προειδοποίηση για κυρώσεις

Ο ΕΟΦ καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην χρησιμοποιούν ενδοφλέβια σκευάσματα που παρουσιάζονται ως «διατροφικά συμπληρώματα».

Παράλληλα, ζητά από όσους εντοπίζουν ανάλογες πρακτικές να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές, ενώ υπενθυμίζει ότι όσοι εμπλέκονται στην παράνομη παραγωγή, διακίνηση ή προώθηση τέτοιων προϊόντων βρίσκονται αντιμέτωποι με κυρώσεις.