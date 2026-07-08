Ο ΕΟΦ ανακαλεί βερνίκι νυχιών
Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένη παρτίδα καλλυντικού προϊόντος, μετά από εργαστηριακούς ελέγχους που έδειξαν αποκλίσεις από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προχώρησε στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας παιδικού βερνικιού νυχιών, καθώς οι εργαστηριακοί έλεγχοι διαπίστωσαν την παρουσία ουσιών σε περιεκτικότητες που δεν συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Ειδικότερα, ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση της παρτίδας GR23193050 του καλλυντικού προϊόντος «MARTINELLA CRUSH NAIL POLISH 2 X 4ml», το οποίο διατίθεται ως παιδικό βερνίκι νυχιών.
Η απόφαση ελήφθη έπειτα από εργαστηριακούς ελέγχους που έδειξαν ότι το προϊόν δεν πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, στο προϊόν ανιχνεύθηκαν:
- Μεθανόλη, η οποία, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1223/2009, δεν επιτρέπεται στα καλλυντικά, παρά μόνο ως πρόσμιξη αιθανόλης ή/και ισοπροπανόλης και σε ποσοστό έως 5% w/w της ποσότητας των συγκεκριμένων αλκοολών.
- Φορμαλδεΰδη, η χρήση της οποίας απαγορεύεται από τον ίδιο ευρωπαϊκό κανονισμό. Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, το συγκεκριμένο προϊόν δεν περιέχει ουσίες που απελευθερώνουν φορμαλδεΰδη (formaldehyde releasers), γεγονός που να δικαιολογεί την παρουσία της.
Ο ΕΟΦ υπογραμμίζει ότι η απόφαση ανάκλησης εκδόθηκε στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και ζητεί την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.