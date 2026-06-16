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Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διάθεση πρωτεΐνης σε σκόνη

Περιέχει αλλεργιογόνο συστατικό χωρίς να το αναφέρει στα συστατικά του.

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Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Με απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)απαγορεύεται η διακίνηση και διάθεση προϊόντος πρωτεΐνης σε σκόνη, η οποία περιέχει ένα αλλεργιογόνο συστατικό χωρίς να το αναφέρει στα συστατικά του.

Πρόκειται για το προϊόν «LIGHT DIGEST Vanille», στο οποίο διαπιστώθηκε η παρουσία σόγιας στην α΄ ύλη (πρωτεΐνη ορού γάλακτος) του προϊόντος, ενώ δε δηλώνεται στην επισήμανση.

Σημειώνεται ότι η σόγια είναι αλλεργιογόνο συστατικό, η οποία μπορεί να επηρεάσει άτομα με ευαισθησία σε αυτή.

Επιπλέον, το προϊόν δεν έχει γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ. Οι επιχειρήσεις του Πίνακα Αποδεκτών που έχουν προμηθευτεί το προϊόν υποχρεούνται στην άμεση εφαρμογή της παρούσης.

Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

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