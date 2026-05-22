Ο γάμος συνδέεται με αύξηση βάρους στους άνδρες - Τι δείχνει νέα έρευνα

Νέα πολωνική επιστημονική μελέτη έρχεται να ρίξει φως στη σχέση ανάμεσα στον γάμο και την αύξηση του σωματικού βάρους, επιβεβαιώνοντας εν μέρει παλαιότερα ευρήματα. Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι άνδρες φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από αυτή τη μεταβολή, παρουσιάζοντας υψηλότερη πιθανότητα παχυσαρκίας μετά τον γάμο, σε σύγκριση με τους ανύπαντρους. Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία υγείας από περίπου 2.500 άτομα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι παντρεμένοι άνδρες είχαν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο να είναι παχύσαρκοι. Συγκεκριμένα, η πιθανότητα αυτή ήταν πάνω από τριπλάσια σε σχέση με άνδρες που δεν είχαν παντρευτεί. Το φαινόμενο αποδίδεται σε αλλαγές στον τρόπο ζωής μετά τον γάμο, όπως η μείωση της φυσικής δραστηριότητας και οι διαφορετικές διατροφικές συνήθειες.

