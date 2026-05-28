Αυτή η άσκηση με συχνότητα μία ημέρα την εβδομάδα «λιώνει» το λίπος

Η διαλειμματική γυμναστική (HIIT) φαίνεται πως μπορεί να λειτουργήσει ως ένα από τα πιο πρακτικά «όπλα» απέναντι στην παχυσαρκία, ακόμη κι όταν γίνεται μόνο μία φορά την εβδομάδα. Αυτό δείχνει νέα κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Χονγκ Κονγκ και εξέτασε αν η συχνότητα της άσκησης επηρεάζει το πόσο αποτελεσματικά μειώνεται το σωματικό λίπος σε ενήλικες με κεντρική παχυσαρκία.

Η παχυσαρκία και το πρόβλημα του «κοιλιακού λίπους»

Η παχυσαρκία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας παγκοσμίως, με τα ποσοστά της να έχουν αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το λεγόμενο «κεντρικό λίπος», δηλαδή η συσσώρευση λίπους στην περιοχή της κοιλιάς, το οποίο συνδέεται πιο στενά με καρδιαγγειακά νοσήματα και αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η άσκηση συνιστά βασικό εργαλείο για τη διαχείριση της παχυσαρκίας, όμως στην πράξη τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα, κυρίως λόγω έλλειψης χρόνου.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ερευνητές θέλησαν να δοκιμάσουν μια πιο «ευέλικτη» μορφή προπόνησης. Η μελέτη συνέκρινε τρεις ομάδες: μία ομάδα που δεν έκανε άσκηση αλλά συμμετείχε σε μαθήματα υγείας, μία ομάδα που έκανε HIIT τρεις φορές την εβδομάδα και μία που έκανε την ίδια συνολική άσκηση (75 λεπτά την εβδομάδα), αλλά συγκεντρωμένη σε μία μόνο συνεδρία. Στη μελέτη συμμετείχαν πάνω από 300 ενήλικες με υπερβολικό βάρος και κεντρική παχυσαρκία. Η παρέμβαση διήρκεσε 16 εβδομάδες, ενώ οι επιστήμονες συνέχισαν να παρακολουθούν τους συμμετέχοντες για ακόμη 16 εβδομάδες μετά το τέλος της άσκησης, ώστε να δουν αν τα αποτελέσματα διατηρούνται.

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα για λίπος και φυσική κατάσταση

Το βασικό εύρημα ήταν ότι και οι δύο μορφές HIIT μείωσαν σημαντικά το συνολικό σωματικό λίπος σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Η ομάδα που έκανε μία προπόνηση την εβδομάδα έχασε κατά μέσο όρο περίπου 0,8 κιλά λίπους, ενώ η ομάδα των τριών προπονήσεων έχασε περίπου 1 κιλό. Αν και η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων άσκησης ήταν μικρή, η τάση έδειξε πως αποδίδει ελαφρώς καλύτερα η συχνότερη άσκηση.

Εκτός από το σωματικό λίπος, οι ερευνητές παρατήρησαν βελτίωση και σε άλλους σημαντικούς δείκτες υγείας. Η περίμετρος μέσης μειώθηκε και στις δύο ομάδες άσκησης, ενώ η καρδιοαναπνευστική ικανότητα — δηλαδή το πόσο καλά ανταποκρίνεται το σώμα στην άσκηση — βελτιώθηκε σημαντικά. Ενδιαφέρον είναι ότι η ομάδα με τις τρεις προπονήσεις είχε μεγαλύτερη βελτίωση στη φυσική κατάσταση σε σχέση με την ομάδα της μίας συνεδρίας. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές σε δείκτες όπως αρτηριακή πίεση ή σε βασικές αιματολογικές τιμές, κάτι που οι επιστήμονες αποδίδουν στο ότι οι συμμετέχοντες ήταν ήδη σχετικά υγιείς σε αυτά τα επίπεδα στην αρχή της μελέτης.

Τέλος, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της έρευνας ήταν η ασφάλεια. Κατά τη διάρκεια της μελέτης δεν καταγράφηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, ενώ η συμμετοχή ήταν υψηλή, γεγονός που δείχνει ότι το πρόγραμμα ήταν εφαρμόσιμο και αποδεκτό από τους συμμετέχοντες.

Η «λύση του χρόνου» και το μοντέλο weekend warrior

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το πιο ενδιαφέρον σημείο δεν είναι μόνο ότι η HIIT μειώνει το λίπος, αλλά ότι μπορεί να γίνει με τρόπο που ταιριάζει σε διαφορετικούς τρόπους ζωής. Για ανθρώπους με περιορισμένο χρόνο, η «συμπυκνωμένη» προπόνηση μιας ημέρας φαίνεται να είναι μια ρεαλιστική επιλογή, χωρίς να χάνεται η αποτελεσματικότητα.

Η μελέτη, ωστόσο, έχει και περιορισμούς. Οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως Κινέζοι ενήλικες χωρίς σοβαρά μεταβολικά νοσήματα, που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα μπορεί να μην ισχύουν ακριβώς για άλλους πληθυσμούς ή για άτομα με πιο προχωρημένα προβλήματα υγείας, όπως διαβήτη. Επίσης, οι αλλαγές στο σωματικό λίπος ήταν σχετικά μικρές, γεγονός που δείχνει ότι η άσκηση από μόνη της δεν οδηγεί σε δραματική απώλεια βάρους.

Παρά ταύτα, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι ακόμη και μικρές μειώσεις στο σωματικό λίπος και στη μέση έχουν σημασία, καθώς συνδέονται με μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Επιπλέον, η βελτίωση της φυσικής κατάστασης θεωρείται ίσως ακόμη πιο σημαντική από την απλή απώλεια κιλών, αφού σχετίζεται άμεσα με τη μακροζωία και τη συνολική υγεία.

Συνολικά, η μελέτη ενισχύει την ιδέα ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα καθημερινή ή πολύ συχνή άσκηση για να υπάρξουν οφέλη. Είτε σε μία «γεμάτη» προπόνηση την εβδομάδα είτε κατανεμημένη σε τρεις συνεδρίες, η HIIT φαίνεται να προσφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα στη μείωση του λίπους και στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης.