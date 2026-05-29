Τρέξε σε ανοιχτό χώρο, διατήρησε ψηλά τη βιταμίνη D και ενίσχυσε το ανοσοποιητικό σου

Η βιταμίνη D θεωρείται εδώ και χρόνια ένα από τα πιο σημαντικά θρεπτικά συστατικά για τα οστά, τους μύες και το ανοσοποιητικό σύστημα. Τους χειμερινούς μήνες, όμως, όταν η έκθεση στον ήλιο μειώνεται αισθητά, τα επίπεδά της πέφτουν σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Μια νέα ιταλική μελέτη επιχείρησε να δει αν η καθημερινή λήψη συμπληρώματος βιταμίνης D μπορεί όχι μόνο να αποτρέψει αυτή την εποχική πτώση, αλλά και να βελτιώσει τη φυσική απόδοση σε ερασιτέχνες δρομείς και μη αθλητές.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το συμπλήρωμα όντως βοήθησε στη διατήρηση υψηλότερων επιπέδων βιταμίνης D και φάνηκε να συνδέεται με πιο σταθερούς δείκτες του ανοσοποιητικού συστήματος. Ωστόσο, δεν βρέθηκε ουσιαστικό όφελος στην αντοχή, στην εκρηκτική δύναμη ή στη μέγιστη αερόβια ικανότητα των συμμετεχόντων.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Ουρμπίνο στην Ιταλία και παρακολούθησε 45 υγιείς ενήλικες από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο, δηλαδή κατά την περίοδο με τη μικρότερη ηλιοφάνεια. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες: δρομείς που έπαιρναν βιταμίνη D, δρομείς χωρίς συμπλήρωμα, μη δρομείς με συμπλήρωμα και μη δρομείς χωρίς συμπλήρωμα. Όσοι έλαβαν θεραπεία έπαιρναν καθημερινά 2.000 IU βιταμίνης D3 για οκτώ εβδομάδες.

Οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα, δείκτες του ανοσοποιητικού, όπως τα λευκά αιμοσφαίρια και τα ουδετερόφιλα, αλλά και φυσικές επιδόσεις όπως τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max), τη μυϊκή δύναμη και την εκρηκτικότητα στα άλματα. Παράλληλα κατέγραφαν τη διατροφή, τις ώρες άσκησης και την έκθεση στον ήλιο, ώστε να έχουν όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Στην αρχή της μελέτης, οι δρομείς είχαν ήδη ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D σε σχέση με τους μη δρομείς, πιθανότατα επειδή περνούσαν περισσότερες ώρες σε εξωτερικούς χώρους. Μετά τις οκτώ εβδομάδες συμπληρώματος, τα επίπεδα βιταμίνης D αυξήθηκαν σημαντικά τόσο στους δρομείς όσο και στους μη δρομείς που λάμβαναν το σκεύασμα. Αντίθετα, στους μη δρομείς που δεν πήραν συμπλήρωμα παρατηρήθηκε έντονη πτώση.

Το ενδιαφέρον είναι ότι όταν σταμάτησε η λήψη του συμπληρώματος και οι συμμετέχοντες επανεξετάστηκαν τρεις μήνες αργότερα, τα επίπεδα βιταμίνης D είχαν πέσει ξανά σχεδόν σε όλες τις ομάδες. Οι συγγραφείς εκτιμούν ότι αυτό δείχνει πως μια σύντομη περίοδος λήψης ίσως δεν αρκεί για να διατηρηθούν τα επίπεδα της βιταμίνης σε επαρκές εύρος καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα.

Οι επιστήμονες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση και στο ανοσοποιητικό σύστημα. Η βιταμίνη D φαίνεται να βοήθησε στη σταθερότητα των λευκών αιμοσφαιρίων και κυρίως των ουδετερόφιλων, κυττάρων που αποτελούν βασική γραμμή άμυνας απέναντι σε λοιμώξεις. Στην ομάδα των μη δρομέων χωρίς συμπλήρωμα, οι δείκτες αυτοί μειώθηκαν αισθητά όσο προχωρούσε ο χειμώνας. Αντίθετα, όσοι λάμβαναν βιταμίνη D εμφάνισαν πιο ήπιες μεταβολές.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτό ενισχύει την άποψη πως η βιταμίνη D δεν σχετίζεται μόνο με την υγεία των οστών, αλλά και με τη ρύθμιση της φλεγμονής και της ανοσολογικής απόκρισης. Τα τελευταία χρόνια, αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι τα κύτταρα του ανοσοποιητικού διαθέτουν υποδοχείς βιταμίνης D και μπορούν να επηρεαστούν από τα επίπεδά της στον οργανισμό.

Η έκθεση στον ήλιο

Η έρευνα φωτίζει επίσης τη σημασία της εποχικότητας. Παρότι η ηλιακή ακτινοβολία άρχισε να αυξάνεται ξανά προς την άνοιξη, τα επίπεδα βιταμίνης D συνέχισαν να πέφτουν. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να περνούν περισσότερο χρόνο σε εσωτερικούς χώρους και να φορούν βαριά ρούχα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, περιορίζοντας έτσι την παραγωγή βιταμίνης D από το δέρμα.

Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι περίπου το 80% της βιταμίνης D παράγεται φυσικά μέσω της έκθεσης στον ήλιο, ενώ μόνο ένα μικρό μέρος προέρχεται από τη διατροφή. Στη συγκεκριμένη μελέτη, η πρόσληψη βιταμίνης D μέσω τροφών ήταν χαμηλή και παρόμοια σε όλες τις ομάδες, κάτι που ενισχύει την άποψη ότι η ηλιοφάνεια και τα συμπληρώματα παίζουν τον καθοριστικότερο ρόλο.