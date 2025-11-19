Ο Γιάννης Βρούτσης για τη συνάντηση με τον Μποντιρόγκα: «Δεσμευτήκαμε για μία γιορτή του μπάσκετ»

Ο Γιάννης Βρούτσης συναντήθηκε το πρωί της Τετάρτης (19/11) με τον πρόεδρο της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Ο θρύλος του Παναθηναϊκού επισκέφθηκε την Αθήνα και προχώρησε σε συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία της χώρας, σχετικά με τη διεξαγωγή του φετινού Final four στην πρωτεύουσα.

Μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σειρά είχε η προγραμματισμένη συζήτησή του με τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού υπουργό, Γιάννη Βρούτση.

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Γιάννης Βρούτσης αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον Μποντιρόγκα. Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε πως στόχος και δέσμευση της κυβέρνησης είναι η διοργάνωση μίας γιορτής του μπάσκετ.

Το Final four της Αθήνας θα διεξαχθεί το τριήμερο 22-24 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Το ανακαινισμένο Telecom Center Athens θα φιλοξενήσει αρχικά τους δύο ημιτελικούς (22/05). Ο μεγάλος τελικός της φετινής EuroLeague είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 24 Μαΐου, ενώ ο μικρός τελικός της διοργάνωσης με απόφαση της διοργανώτριας αρχής καταργείται από φέτος.

Η ανάρτηση του Γιάννη Βρούτση

«Χαρά μου να υποδεχθώ στο Υπουργείο Αθλητισμού τον Πρόεδρο της EuroLeague Ντέγιαν Μποντιρόγκα.



Μαζί με τον Πρόεδρο της Υποστηρικτικής Οργανωτικής Επιτροπής για το Final Four της Αθήνας, Δημήτρη Φραγκάκη και τα στελέχη της, συνεχίζουμε τη στενή συνεργασία μας για τη σπουδαία διοργάνωση που επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 19 χρόνια.



Ο κ. Bodiroga εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς την Ελληνική Κυβέρνηση για το ενδιαφέρον και την αποφασιστικότητά της να φιλοξενήσει το Final Four, ενώ από την πλευρά μας δεσμευτήκαμε για μια γιορτή του μπάσκετ, υψηλότατης ποιότητας, αντάξια του επιπέδου της EuroLeague και της αθλητικής ιστορίας της χώρας μας», δήλωσε ο Γιάννης Βρούτσης.