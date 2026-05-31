Ο Ιησούς σε εντυπωσιακό έργο του Vierwind επάνω σε σοβιετικό αεροσκάφος

Ο Ελβετός καλλιτέχνης Vierwind δημιούργησε ένα έργο τέχνης μεγάλης κλίμακας πάνω σε ένα αποσυρμένο σοβιετικό αεροσκάφος Yak-40, στις όχθες της λίμνης Σεβάν.



Η ιδέα βασίζεται στο ίδιο το σχήμα του αεροσκάφους: η άτρακτος και τα φτερά σχηματίζουν έναν σταυρό, με τα φτερά να συμβολίζουν τα απλωμένα χέρια του Ιησού. Η πλήρης εικόνα είναι ορατή μόνο από ψηλά. Από το έδαφος, μοιάζει με ένα συνηθισμένο αντικείμενο τέχνης.



Ο Ελβετός street artist, Vierwind, (σ.σ. το πραγματικό του όνομα είναι Micha Hani) επέλεξε σκόπιμα την Αρμενία για το έργο, αναφέροντας τη θέση της χώρας ως της πρώτης στον κόσμο που υιοθέτησε τον Χριστιανισμό ως κρατική θρησκεία και τους αιώνες διατήρησης αυτής της πίστης μέσα από δοκιμασίες και απώλειες.

Τα ρούχα του Χριστού στο έργο είναι καλυμμένα με καλλιγραφικά σύμβολα που μοιάζουν με το αρμενικό αλφάβητο, Το έργο γκράφιτι παρουσιάστηκε στις 14 Μαΐου, την εορτή της Αναλήψεως.