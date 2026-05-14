Ο Λάσκος στον FLASH για το κόκκινο iconic κοστούμι του Akyla: «Τον ήθελα Σούπερ Ήρωα»

Το κατακόκκινο κοστούμι που φόρεσε ο Akylas για την εκδήλωση «Eurofan House x Wiwibloggs» δια χειρός Γιάννη Λάσκου χωρίς αμφιβολία ενθουσίασε όποιον το είδε, αφού πρόκειται για μια iconic δημιουργία. O FLASH επικοινώνησε με τον σχεδιαστή και έμαθε τα πάντα για την γνωριμία και τη συνεργασία τους.

«Εγώ συνεργάζομαι με τον προσωπικό στιλίστα του Akyla, Φίλιππο Μίσσα και εκείνος ήταν που με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι θέλει ένα κοστούμι για την δεύτερη πιο σημαντική στιγμή του και ότι θέλει μια δυνατή εικόνα εκείνον.

Κλείσαμε ένα ραντεβού και μου είπε ότι θέλει ένα μαύρο ρούχο. «Θες να φορέσει μαύρο ρούχο στην Συνέντευξη Τύπου που θα είναι όλες οι χώρες; Όχι!» ήταν η απάντησή μου. «Θέλω να του φτιάξω κάτι με το οποίο θα ξεχωρίσει και θα εντυπωσιάσει».

Και συνέχισε: «Τον ήθελα Super ήρωα γι' αυτόν τον λόγο στο τζάκετ του έχει ένα «A». Κατά τα άλλα ήθελα να κρατήσω την σιλουέτα του Akyla. Δεν ήθελα να τον αλλοιώσω και να τον αλλάξω».

Για την πρώτη τους συνάντηση ο Γιάννης Λάσκος μας είπε: «Τον είδα συνολικά δύο φορές. Με το που έδειξα το σκίτσο σε όλους, χάρηκαν, ούρλιαζαν, χειροκροτούσαν. Το ρούχο πήρε ενάμιση μήνα για να γίνει και παραδόθηκε μια μέρα πριν την αναχώρηση για Βιέννη. Το ρούχο - επειδή ήταν καπιτονέ - είχε τεχνικές δυσκολίες».

Για τον χαρακτήρα του Akyla είπε: «Είναι ένα γλυκύτατο και ευγενέστατο αγόρι που ξεχωρίζει γιατί έχει λάμψη. Είναι σταρ ο Akylas, αλλά έχει και ταπεινότητα.

Το κομμάτι της εικόνας το έχουμε. Θέλω να σκέφτομαι την πρωτιά, αλλά θα είναι δύσκολος ο διαγωνισμός γιατί θα εμφανισθούν και outsiders.

Τελευταία φορά μιλήσαμε χθες και δεν μου ανέφερε τίποτα για τον τραυματισμό του. Με ευχαρίστησε για ακόμα μια φορά και μου είπε ότι έχει γίνει πανικός με το κόκκινο κοστούμι και το συζητάνε όλοι».