Έφη Παπαθεοδώρου στο FLASH: «Η παραγωγή μου είπε να ρωτήσω τον Akyla γιατί δεν πήγα στην Eurovision»

Και ενώ όλοι περίμεναν - όπως είχε γίνει γνωστό - η Έφη Παπαθεοδώρου να βρεθεί στο πλευρό του Akyla στην σκηνή της Eurovision με έναν ιδιαίτερο τρόπο... μέσα από ένα βίντεο που ίσως να έπαιζε στο κομμάτι της εισαγωγής πριν την εμφάνιση του τραγουδιστή και μάλιστα είχε ακουστεί ότι υπήρχε πιθανότητα να βρεθεί και στην σκηνή μαζί του στην θέση της Παρθένας Χοροζίδου, τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε.

Η ίδια είχε επιβεβαιώσει πάντως ότι θα συμμετέχει μέσα από ένα βίντεο και είχε δηλώσει: «Θα είμαι σε ένα βίντεο κλιπ που θα συνοδεύσει το τραγούδι».

Ο FLASH επικοινώνησε με την ηθοποιό που έγινε ιδιαίτερα αγαπητή μέσα από τον ρόλο της Θεοπούλας στην επιτυχημένη και πολυσυζητημένη σειρά «Παρά Πέντε» και την ρώτησε τι ακριβώς έχει συμβεί.

«Πιστεύω ότι δεν προχώρησε για οικονομικούς λόγους. Είχαμε κάνει μια πρώτη συζήτηση για τα οικονομικά στην αρχή, αλλά μετά δεν προχώρησε. Όταν ρώτησα την παραγωγή τι συνέβη μου απάντησε «Να ρωτήσεις τον Akyla» εξήγησε.

Στην συνέχεια η Έφη Παπαθεοδώρου διευκρίνισε: «Εγώ θα το έκανα γιατί μου το πρότεινε ο Γιώργος Καπουτζίδης. Ανήκω σε άλλη γενιά και έχω άλλες καταβολές και ίσως ήταν επικίνδυνο τελικά να το κάνω. Παρ' όλα αυτά εύχομαι στο παιδί καλή επιτυχία και μακάρι να κατακτήσει την πρωτιά».