Ο νονός του Akyla στον FLASH: «Συγκινούμαι όταν μιλάω γι' αυτόν... είναι νικητής ζωής και πρότυπο»

Βρισκόμαστε μια ανάσα πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision και η αγωνία όλων και περισσότερο των συγγενών και φίλων του Akyla έχει αρχίσει να κορυφώνεται. Ο FLASH επικοινώνησε με τον κ. Πέτρο Πετρίδη, νονό του τραγουδιστή που έχει καταφέρει να δημιουργήσει αίσθηση από την πρώτη στιγμή που μας συστήθηκε και συγκινημένος αλλά και ενθουσιασμένος με όσα έχει καταφέρει αυτό το παιδί μας είπε:

«Πριν λίγες μέρες μίλησα με τον Akyla... Πιο συχνά επικοινωνεί με την σύζυγό μου και νονά του. Εννοείται ότι έχει αγωνία όλες αυτές τις μέρες και νιώθει κουρασμένος, αλλά η θέλησή του είναι τόσο μεγάλη... Ούτε εγώ, ούτε η σύζυγός μου μιλήσαμε χθες μαζί του, γιατί δεν θέλουμε να τον ενοχλούμε και να τον κουράζουμε και επίσης είναι δύσκολο να τον βρούμε στο τηλέφωνο αυτές τις μέρες».

Στην χροιά της φωνής του ακούγεται ολοφάνερα η συγκίνησή του την οποία παραδέχεται και τονίζει: «Είτε βγει νικητής, είτε βγει στην πεντάδα, είτε όχι, για εμάς ο Akylas είναι ήδη νικητής».

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια

Ο κ. Πέτρος Πετρίδης επαναλαμβάνει συνεχώς: «Αυτό που θέλω να καταλάβουν όλοι για τον Akyla και εκεί να εστιάσουν, είναι ότι πάνω από όλα είναι νικητής ζωής. Όταν ήταν μικρός η μητέρα του δούλευε και δεν είχε κάποιον να τον προσέχει. Τον πρόσεχε η γυναίκα μου. Τα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα και με όπλα του την επιμονή και την θέληση, έφτασε εκεί που έφτασε.

Ο Akylas είναι ένα καλό πρότυπο για τη νέα γενιά. Το λέω και συγκινούμαι... Πάλεψε και έφτασε ως εδώ και δεν τα παράτησε ποτέ. Πολλά παιδιά αν ζούσαν όσα έζησε και με τις δυσκολίες που πέρασε, θα είχαν καταλήξει άσχημα.

Δεν είναι λίγο -αν σκεφτεί κανείς- ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό έπαιζε μουσική στην Καπνικαρέα και ταυτόχρονα ασχολούνταν με όσα τον ενδιέφεραν και τελικά τα κατάφερε».

Τα πικρόχολα σχόλια

Αυτό που τον πληγώνει όπως παραδέχεται, είναι τα πικρόχολα σχόλια που έχει ακούσει κατά καιρούς ο Akylas. «Είναι σεβαστό να αρέσει σε κάποιους και σε κάποιους άλλους να μην αρέσει. Η γνώμη άλλωστε του καθενός είναι υποκειμενική. Αλλά το να είναι πικρόχολοι, να τον βρίζουν και να τον απαξιώνουν είναι κάτι διαφορετικό. Ο Akylas τους συγχωρεί και τους αγαπάει, εγώ όμως τους λυπάμαι» εξομολογείται.

Το γλέντι στις Σέρρες

Όπως μας αποκάλυψε ο κ. Πέτρος Πετρίδης, ο Δήμος Σερρών έχει διοργανώσει μια μικρή γιορτή για την ημέρα του τελικού, καθώς στην κεντρική πλατεία θα στηθεί ένα videowall προκειμένου να τον παρακολουθήσουν όλοι μαζί. «Εκεί θα βρίσκομαι φυσικά και εγώ και η γυναίκα μου» μας λέει.

Το ένστικτό του για την θέση που θα κερδίσει ο Akylas; «Ο κόσμος θα τον βγάλει πρώτο. Στις καρδιές του κόσμου είναι πρώτος γιατί είναι προσγειωμένος και αγαπητός. Τώρα με τις επιτροπές δεν ξέρω τι θα γίνει» λέει κλείνοντας τη συζήτησή μας.