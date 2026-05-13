Ξεσήκωσε την Eurovision ο Akylas - Οι πρώτες του δηλώσεις μετά την πρόκριση στον Τελικό

Μετά την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Eurovision, ο Akylas μίλησε γεμάτος συγκίνηση ευχαριστώντας την ομάδα του για την τεράστια προσπάθεια των τελευταίων μηνών και τη δουλειά που οδήγησε στο αποτέλεσμα.

Σε κλίμα ενθουσιασμού και πανηγυρισμών, το σύνθημα «FERTO» ακούστηκε ξανά δυνατά, με τον ίδιο να τονίζει πως όλη η δύναμή του είναι η ομάδα του.

«Τους τελευταίους τρεις μήνες, δεν καταλαβαίνετε παιδιά, τι δουλειά έχουμε ρίξει για αυτό το αποτέλεσμα που είδατε και είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι και ανυπομονώ για το Σάββατο. Δεν ξέρω πως θα περάσουν αυτές οι μέρες τώρα, δεν ξέρω».

Παράλληλα, όταν ερωτήθηκε για το αν έχει κάποιο γούρι, ο συμπαθής τραγουδιστής απάντησε «την ομάδα μου», δίνοντας τα εύσημα στους συνεργάτες του για την προσπάθεια των τελευταίων μηνών.

Σημειώνεται πως η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι περνάει στον Tελικό της φετινής Eurovision και πολύ το χαρήκαμε αν και ήμασταν σίγουροι πως με τον Akylas και το «Ferto» το είχαμε σιγουράκι!

Μετά από εμάς ανακοινώθηκαν οι άλλες 9 χώρες που θα διαγωνιστούν το Σάββατο και είναι οι: Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.

Ας θυμηθούμε και την εντυπωσιακή παρουσία του Akylas στον Α' ημιτελικό της φετινής Eurovision: