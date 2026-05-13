Akylas: Σάρωσε στον Α’ Ημιτελικό, πέφτει κατακόρυφα στα στοιχήματα

Δεν είναι ευχάριστα τα νέα για τον Akyla και το «Ferto». Μετά την ολοκληρωμένη πια παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision, τα στοιχήματα πήραν φωτιά και μας… έθαψαν!

Από το 21% στο 14%

Δεν πρόλαβε καλά - καλά να τελειώσει η πρώτη βραδιά της διοργάνωσης και το 21% πιθανότητες νίκης που είχαμε εξασφαλίσει -σύμφωνα με το eurovisionworld- έπεσε στο 18% για να βρεθεί πριν από λίγο στο 14%. Ευτυχώς που παραμένουμε στη 2η θέση, αλλά τα νέα δεν είναι καλά.

Αντίθετα Νο1 συνεχίζει να είναι η Φινλανδία με τη Linda Lampenius και τον Pete Parkkonen να ερμηνεύουν το «Liekinheitin» και αυτή τη στιγμή να ανακάμπτουν τις δυνάμεις τους. Από τις 39% πιθανότητες νίκης, έπεσαν κάποια στιγμή στο 34% και τώρα πάλι βρίσκονται στο 37%.

Αν μη τι άλλο, το Σάββατο βράδυ 16/5 θα ζήσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή ένα θρίλερ. Ας μην ξεχνάμε πως αλλιώς ψηφίζει το κοινό και αλλιώς οι επιτροπές…