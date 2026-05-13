Eurovision: Έσπασε τα κοντέρ η τηλεθέαση στην ΕΡΤ - Πόσοι είδαν την εμφάνιση του Akylas

Η εμφάνιση του Akylas ενθουσίασε το τηλεοπτικό κοινό με τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι ενθουσιώδη.

φωτογραφία EBU Sarah Louise Benentt
Φράνκα Παναγιωτοπούλου

Η φετινή Eurovision κατάφερε για ακόμη μία χρονιά να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό, με την ΕΡΤ να καταγράφει εντυπωσιακή απήχηση καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς. 

Ο πρώτος Ημιτελικός κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τηλεθέασης καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, στο δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 52,7%. Στο γενικό σύνολο, το υψηλότερο τέταρτο άγγιξε το 42,2%. Παράλληλα, στο γενικό σύνολο, η μετάδοση κατέγραψε μέσο όρο 37.8%, και στο δυναμικό 47,6%.

Ξεχώρισε η ελληνική συμμετοχή

Το ενδιαφέρον κορυφώθηκε τη στιγμή που ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή, με χιλιάδες τηλεθεατές να συντονίζονται για να παρακολουθήσουν την ελληνική συμμετοχή. Στο τέταρτο της εμφάνισής του, το δυναμικό κοινό εκτοξεύτηκε στο 50,6%, ενώ στο γενικό σύνολο διαμορφώθηκε στο 39,7%.

Όπως είναι φυσικό, η εμφάνισή του συζητήθηκε έντονα και στα social media, ενώ τα στοιχεία τηλεθέασης επιβεβαιώνουν πως αποτέλεσε ένα από τα πιο δυνατά σημεία της βραδιάς για την ΕΡΤ.

Ποια σειρά εμφάνισης κλήρωσε ο Akylas

Αμέσως μετά την πρόκριση, διεξήχθη στο Press Center του Wiener Stadthalle η καθιερωμένη κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης στον Τελικό.

Έτσι λοιπόν, με βάση την κληρωτίδα, στο πρώτο μισό της βραδιάς θα εμφανιστούν οι εξής χώρες: η Ελλάδα με τον Akyla, το Βέλγιο με την ESSYLA, η Σερβία με τη LAVINA.

Στο δεύτερο μισό κληρώθηκαν οι: Σουηδία με την FELICIA, η Λιθουανία με τον Lion Ceccah και η Πολωνία με την ALICJA.

Οι χώρες που τράβηξαν το χαρτάκι «Producer's choice» και θα περιμένουν να μάθουν το διαγωνιστικό μέρος και τη σειρά εμφάνισής τους είναι οι: Φινλανδία με το δίδυμο Linda Lampenius x Pete Parkkonen, Μολδαβία με τον Satoshi, το Ισραήλ με τον Noam Bettan, η Κροατία με τις LELEK.

Στην κλήρωση συμμετείχαν και οι δυο χώρες που εκπροσωπούν τις BIG4. Έτσι λοιπόν, αμφότερες Ιταλία και Γερμανία τράβηξαν «Producer's choice».

