Eurovision: Πόσους χωράει το ΟΑΚΑ; - Σαρώνει το νέο trend στα social

«Μακάρι να καταφέρουμε να ξεσκονίσουμε το ΟΑΚΑ»! Αυτές οι δηλώσεις του Akyla σε συνδυασμό με την επιτυχημένη του εμφάνιση στον Α’ Ημιτελικό και το γεγονός ότι είναι φαβορί έχουν δημιουργήσει μια μανία και έναν ενθουσιασμό νίκης στους Έλληνες fans του διαγωνισμού.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν φωτιά και οι fans του θεσμού από την Ελλάδα και το εξωτερικό κάνουν λόγο για σίγουρη νίκη της Ελλάδας στον Τελικό του Σαββάτου 16/5.

Στα social παρουσιάζουν φωτογραφίες από το ΟΑΚΑ και αναρωτιούνται εάν η Eurovision του 2027 θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό συγκρότημα στο Μαρούσι, ενώ υπάρχουν ήδη και οι φωνές που θέλουν τη Θεσσαλονίκη να θέτει υποψηφιότητα!

«Πόσους χωράει το ΟΑΚΑ» αναρωτιούνται διάφοροι άλλοι και η καλύτερη για να δώσει αυτή την απάντηση είναι η Άννα Βίσση που μετά το Παναθηναϊκό Στάδιο το 2025, τον Σεπτέμβριο του 2026 θα γεμίσει και το Ολυμπιακό Στάδιο!