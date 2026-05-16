Κάνε κλικ και δες περισσότερο

Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Η καρδιά της Eurovision χτυπά δυνατά εδώ και λίγες ημέρες στη Βιέννη όπου οι 35 υποψήφιες χώρες έχουν ριχτεί στη μάχη για να διεκδικήσουν το πολύτιμο τρόπαιο και να γράψουν τη δική τους ιστορία.

Ο διαγωνισμός έχει αναδείξει, διαχρονικά, μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της διεθνούς μουσικής σκηνής, ακόμη κι αν αυτά δεν κατέκτησαν ποτέ το πολυπόθητο τρόπαιο. Ταυτόχρονα, σπουδαίοι καλλιτέχνες γνώρισαν, μέσα από τη σκηνή της Eurovision, παγκόσμια αναγνώριση, γεγονός που καθιστά τον θεσμό ένα πραγματικά sui generis πολιτισμικό φαινόμενο.

Από την άλλη, δεν είναι λίγοι οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που ανά τα χρόνια έχουν εκπροσωπήσει τις χώρες καταγωγής τους κάτι που έχει προσδώσει ακόμη περισσότερο κύρος, δημοτικότητα και φυσικά τηλεθέαση στον διαγωνισμό.

Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση των 70 ετών από τη γέννηση του μουσικού αυτού φαινομένου, η σουηδική πλατφόρμα Spotify αποφάσισε να δημοσιεύσει τα τραγούδια αλλά και τους καλλιτέχνες που ξεχώρισαν στις προτιμήσεις των ακροατών όλα αυτά τα χρόνια και τα οποία έχουν καταγράψει τα μεγαλύτερα ποσοστά streams στην ιστορία.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της Eurovision

Το "Arcade" του Ολλανδού καλλιτέχνη Duncan Laurence θεωρείται η πιο δημοφιλής συμμετοχή τραγουδιού στη Eurovision αφού έχει περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύριο streams παγκοσμίως.

Παρότι η Rosa Linn από την Αρμενία δεν κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές του κοινού ενώ διαγωνιζόταν, αφού κατέλαβε μόλις την 20η θέση στη γενική κατάταξη το 2022, γνώρισε διεθνή απήχηση με το "SNAP" χάρη στα social media. Η δημοτικότητα του τραγουδιού στο TikTok το έκανε ένα από τα μεγαλύτερα trends με αποτέλεσμα τα streams στο Spotify να της χαρίσουν τη 2η θέση.

Βέβαια, η Rosa Linn δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το "Deslocado" των Πορτογάλων NAPA, το οποίο μπορεί να κατέλαβε την 21η θέση στη Eurovision του 2025, ωστόσο εξελίχθηκε σε viral φαινόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το περασμένο καλοκαίρι.

Συμμετοχές με τα περισσότερα streams στο Spotify:

Arcade - Duncan Laurence (Ολλανδία, 2019) SNAP - Rosa Linn (Αρμενία, 2022) Tattoo - Loreen (Σουδία, 2023) ZITTI E BUONI - Måneskin (Ιταλία, 2021) Fairytale - Alexander Rybak (Νορβηγία, 2009) Waterloo - ABBA (Σουηδία, 1974) Soldi - Mahmood (Ιταλία, 2019) Queen of Kings - Alessandra (Νορβηγία, 2023) Voilà - Barbara Pravi (Γαλλία, 2021) Cha Cha Cha -Käärijä (Φινλανδία, 2023)

Οι διαγωνιζόμενοι που κατέκτησαν τον κόσμο

Όπως προείπαμε, ο διαγωνισμός έχει λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την διεθνή καριέρα ορισμένων εκ των μεγαλύτερων συγκροτημάτων και καλλιτεχνών της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Εκπροσωπώντας τη Σουηδία το 1974, οι εμβληματικοί ABBA έχουν συγκεντρώσει πάνω από 12,5 δισεκατομμύρια streams στην πλατφόρμα, γεγονός που τους καθιστά το συγκρότημα με τις περισσότερες ακροάσεις που αναδείχθηκε μέσα από τον διαγωνισμό.

Οι διαγωνιζόμενοι με τα περισσότερα streams:

ABBA (Σουηδία, 1974) Måneskin (Ιταλία, 2021) Céline Dion (Ελβετία, 1988) Gabry Ponte (Σαν Μαρίνο, 2025) Julio Iglesias (Ισπανία, 1970) Bonnie Tyler (Ηνωμένο Βασίλειο, 2013) Olivia Newton-John (Ηνωμένο Βασίλειο, 1974) Cascada (Γερμανία, 2013) Duncan Laurence (Ολλανδία, 2019) Loreen (Σουηδία, 2023)

Ένα χάσμα γενεών

Τα δεδομένα του Spotify αναδεικνύουν επίσης τις διαφορές στις ηλικιακές ομάδες. Οι προτιμήσεις διαφέρουν και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως τονίζει η εταιρεία.

Ειδικότερα, οι ακροατές της Gen Ζ φαίνεται να επιστρέφουν συχνότερα στο "Fairytale" του Alexander Rybak, το "Deslocado" των NAPA και το "Carpe Diem" των Joker Out.

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες δείχνουν προτίμηση σε κομμάτια όπως το "Arcade" του Duncan Laurence, το "SNAP" της Rosa Linn και το "Tattoo" της Loreen.

Ποια είναι η χρυσή συνταγή της επιτυχίας

Ενώ δεν υπάρχει ακριβές μοτίβο που μπορεί να ακολουθήσει ένας καλλιτέχνης στον διαγωνισμό, αυτή η απρόβλεπτη φύση είναι ακριβώς ένα από τα στοιχεία που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των θαυμαστών. Παρ’ όλα αυτά, εξετάζοντας προσεκτικά όλους τους νικητές που κατέκτησαν την πρώτη θέση μέχρι σήμερα, εντοπίζονται ορισμένα επαναλαμβανόμενα μοτίβα που ίσως εξηγούν, εν μέρει, τη «συνταγή της επιτυχίας».

Σύμφωνα με τα δεδομένα που φέρνει στο φως το Spotify, ο πιο συνηθισμένος ρυθμός για μια νικήτρια συμμετοχή στη Eurovision είναι τα 127 BPM, ένα ιδανικό σημείο ισορροπίας ανάμεσα στη χορευτική ενέργεια και τη συναισθηματική ένταση. Παράλληλα, το πιο συχνά εμφανιζόμενο μουσικό κλειδί είναι η Φα μείζονα, ενώ η κλασική μέτρηση 4/4 κυριαρχεί ως προς τη ρυθμική δομή.

Με βάση αυτά τα κριτήρια, το "Hold Me Now" του Johnny Logan, με το οποίο κέρδισε τη Eurovision εκπροσωπώντας την Ιρλανδία το 1987, πλησιάζει περισσότερο από κάθε άλλο στο «τέλειο» eurovision-ικό τραγούδι, καθώς πληροί σχεδόν όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αποκλίνοντας ελάχιστα στον ρυθμό με 126 BPM.