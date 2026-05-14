Ο Ακύλας γεμίζει το ταμείο της ΕΡΤ- Πάνω από 1 εκατομμύριο τα κέρδη από την Eurovision!

Όσο η Ελλάδα κινείται στους ρυθμούς της Eurovision, η ΕΡΤ τρίβει τα χέρια της αφού το 2026 είναι η χρονιά που αποδίδει πραγματικούς καρπούς στο ταμείο της.

Λίγο πριν τον τελικό του Σαββάτου 16 Μαίου, μιλώντας με ασφαλείς πηγές από το περιβάλλον του κρατικού καναλιού , ο FLASH δίνει την πρώτη εικόνα σχετικά με τα κέρδη.

Τα έξοδα και τα έσοδα του 2024 και του 2025

Το 2024, τη χρονιά που η Μαρίνα Σάττι εκπροσώπησε την Ελλάδα με το «Ζάρι» και πήρε την 11η θέση, τα οικονομικά δεδομένα είναι ξεκάθαρα και απογοητευτικά, όπως η αρνητική κριτική που δέχθηκε.

Σχετικά με τον προϋπολογισμό της αποστολής του 2024, τα έξοδα υπερτερούσαν των εσόδων.

Πιο συγκεκριμένα, ξοδεύτηκαν 382.697 ευρώ, έναντι των εσόδων 334.018 ευρώ, καθώς υπήρξε ζημιά 48.679 ευρώ.

Το 2025, η Κλαυδία, έφερε τη χώρα στην 6η θέση με την «Αστερομάτα».

Στον διαγωνισμό εκείνης της χρονιάς , η αποστολή της Κλαυδίας, είχε συνολικό προϋπολογισμό 518.533 ευρώ– όπου συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα της ομάδας, οι εκπομπές και τα έξοδα του τελικού. Τα έξοδα ωστόσο άγγιξαν τα 425.971, με τα κέρδη της ΕΡΤ να ανέρχονται στα 92.561 ευρώ.

2026-Ο Ακύλας στη Βιέννη

Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε τον Απρίλιο του 2026 στη «Διαύγεια», το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ ενέκρινε κατά πλειοψηφία ποσό έως 168.568,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και φόρων, το οποίο αφορά την παραγωγή και την παρουσίαση της ελληνικής εμφάνισης στη σκηνή του διαγωνισμού.

Η εταιρεία MINOS EMI, σύμφωνα με την ίδια απόφαση είναι αυτή που αναλαμβάνει τις υπηρεσίες που αφορούν τον σχεδιασμό της παραγωγής και της σκηνικής παρουσίασης της ελληνικής συμμετοχής στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Τι θα κερδίσει η ΕΡΤ το 2026

Οι υπολογισμοί που έχουν ήδη γίνει από τους ιθύνοντες του κρατικού καναλιού βασίζονται σε δύο άξονες: τις χορηγίες που κλείστηκαν για την αποστολή και τα κέρδη από τα διαφημιστικά σποτ που προβάλλονται πριν και μετά τους ημιτελικούς (με ιδιαίτερη βαρύτητα στον πρώτο που εμφανίστηκε ο Ακύλας), καθώς και τη βραδιά του τελικού.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η ΕΡΤ υπολογίζει ότι τα κέρδη θα ξεπεράσουν, τελικά, το 1 εκατομμύριο ευρώ!

Το 2026 δείχνει να είναι η χρονιά που το κρατικό κανάλι μπαίνει πιο σωστά από κάθε άλλη φορά στο παιχνίδι και διαχειρίζεται την Eurovision ως εμπορικό πρότζεκτ που μπορεί να είναι κερδοφόρο.