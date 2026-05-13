Eurovision: Τραυματίστηκε ο Akylas πριν τον μεγάλο τελικό - Αλλαγές τελευταίας στιγμής στο πρόγραμμα

Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της εντυπωσιακής εμφάνισής του στο Α' ημιτελικό ο Akylas το βράδυ της Τρίτης 12 Μαϊου, λίγο πριν τον μεγάλο τελικό του 70ου μουσικού διαγωνισμού της Eurovision.

Τα προγνωστικά δείχνουν τον Akyla να διεκδικεί με αξιώσεις μια από τις κορυφαίες θέσεις – ακόμη και την πρωτιά – στη φετινή Eurovision. Η Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη, έχει ήδη παρασυρθεί από τον ρυθμό του «Ferto», με όλους πλέον να περιμένουν αν ο καλλιτέχνης θα καταφέρει τελικά να… το φέρει.

Ωστόσο, η εντυπωσιακή πορεία του συνοδεύτηκε και από κάποιες... αναποδιές. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, υπέστη θλάση στην πλάτη, γεγονός που τον ανάγκασε να τροποποιήσει μέρος του προγράμματός του.

Ο Ακύλας εξήγησε πως ήταν «τόσο πολύ ενθουσιασμένος για την πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό» που δεν σταματούσε να χορεύει και να πηδάει από τη χαρά του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. «Έχω ένα τράβηγμα στην πλάτη. Μην ανησυχείτε, θα είμαι μια χαρά μέχρι τον τελικό. Σήμερα πονάω λίγο, αλλά ήθελα πολύ να είμαι εδώ. Χρειάστηκε να ακυρώσω κάποια πράγματα διότι έπρεπε να προσέχω, όμως ήθελα να έρθω να σας δω και σας ευχαριστώ πολύ», είπε χαρακτηριστικά.

Την κατάσταση περιέγραψε και το Wiwibloggs, σημειώνοντας: «Όταν ο Ακύλας της Ελλάδας προκρίθηκε για τον μεγάλο τελικό, υπέστη θλάση στην πλάτη του. Ξύπνησε με πόνο και με ένα τραυματισμένο μυς. Ο τραγουδιστής του “Ferto” έπρεπε να ακυρώσει πολλές εμφανίσεις, αλλά τοποθετήθηκε με θάρρος και τόλμη στην εκδήλωση Eurofan House x Wiwibloggs. Έδωσε αγάπη στο κοινό και το κοινό ανταποκρίθηκε».