Eurovision 2026: Νίκη - θρίαμβος για τη Βουλγαρία - Η Ελλάδα με τον Akyla στη 10η θέση

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Το όνειρο δυστυχώς τελείωσε νωρίς! Η Ελλάδα διαγωνίστηκε στην 70ή Eurovision με τον Akyla και το «Ferto» και για κάποια στιγμή πιστέψαμε πως πραγματικά θα μπορέσουμε να φέρουμε τη νίκη στη χώρα μας μετά από 21 χρόνια. Τελικά το ρεύμα που αρχικά είχαμε γρήγορα ξεφούσκωσε, όταν κοινό και επιτροπές άρχισαν να ανακαλύπτουν άλλα τραγούδια και βρεθήκαμε στη 10η θέση με 220 βαθμούς (από κοινό και επιτροπές).

Νικήτρια της φετινής, 70ής, Eurovision είναι η Βουλγαρία με τη Dara και το χορευτικό και ξεσηκωτικό «Bangaranga» που συγκέντρωσε 516 βαθμούς κερδίζοντας και τις κριτικές επιτροπές και το televoting! Στη δεύτερη θέση τερμάτισε το Ισραήλ με τον Noam Bettan και το «Michelle» που συγκέντρωσε 343 βαθμούς και στην τρίτη η Ρουμανία με την Alexandra Căpitănescu και το «Choke Me» και 296 βαθμούς. Το φαβορί που πιστεύαμε όλοι εδώ και μήνες, η Φινλανδία, τερμάτισε 6η με 279 βαθμούς!

Πώς ψήφισαν οι κριτικές επιτροπές

Τα μέλη των επιτροπών έδωσαν 204 βαθμούς στη Βουλγαρία και την ανέβασαν στο Νο1, 165 στην Αυστραλία και της έδωσαν το Νο2 και 165 στη Δανία που τερμάτισε στην 3η θέση.

Το «Ferto» δεν φάνηκε να είναι πολύ αγαπητό και έτσι τα πήγαμε σχετικά μέτρια, αφού πήραμε 73 πόντους. Αναλυτικά: 6 βαθμούς πήραμε από το Σαν Μαρίνο, 3 από την Εσθονία, 5 από το Ισραήλ, 2 από την Αυστραλία, 4 από τη Σουηδία, 2 από την Αλβανία, 12 από την Κύπρο, 6 από Μαυροβούνιο, 3 από Αρμενία, 8 από την Πολωνία, 1 από τη Λετονία, 12 από τη Σερβία, 8 από τη Μολδαβία και 1 από την Αυστρία.

Δεν μας ψήφισαν οι: Ελβετία, Μάλτα, Ουκρανία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Γερμανία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Γεωργία, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Νορβηγία, Ιταλία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κροατία, Λιθουανία και Ρουμανία.

Ποιους ψηφίσαμε

Η Klavdia ήταν εκείνη που ανακοίνωσε τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής της Ελλάδας και έδωσε: 1 βαθμό στην Αλβανία, 2 στη Ρουμανία, 3 στη Μολδαβία, 4 στην Κροατία, 5 στη Σερβία, 6 στη Βουλγαρία, 7 στην Αυστραλία, 8 στη Γαλλία, 10 στην Πολωνία και 12 στην Κύπρο.

Τι έδωσε το televoting

Οι τηλεθεατές, όπως ήταν αναμενόμενο ψήφισαν εντελώς διαφορετικά και έβγαλαν στις πρώτες τρεις θέσεις τις: Βουλγαρία με 312 βαθμούς, Ρουμανία με 232 βαθμούς και Ισραήλ με 220 βαθμούς.

Η Ελλάδα από το televoting πήρε 147 βαθμούς και μαζί με την βαθμολογία των κριτικών επιτροπών έφτασε στους 220 βαθμούς, δηλαδή τερμάτισε στην 10η θέση.

Όλα όσα έγιναν στον Μεγάλο Τελικό

Η βραδιά ξεκίνησε με τον περσινό νικητή της Eurovision, JJ, που ερμήνευσε μοναδικά το συγκλονιστικό «Wasted love», ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που κέρδισε ποτέ τον διαγωνισμό, ενώ συγκλονιστικός ήταν και όταν ερμήνευσε το νέο του τραγούδι «Unknown» με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βιέννης!

Ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν έγινε η παρέλαση με τις σημαίες που γέμισε το Wiener Stadthalle με χρώμα και χαμόγελα. Πριν καλά - καλά ξεκινήσει να διαγωνίζεται το πρώτο τραγούδι ξεκίνησε και η ψηφοφορία!

Η Δανία ήταν η πρώτη χώρα που εμφανίστηκε στη σκηνή του Τελικού με τον Søren Torpegaard Lund που τραγούδησε το «Før Vi Går Hjem» και ήταν -όχι άδικα- από τα φαβορί!

Αμέσως μετά, στη 2η θέση (κανείς δεν έχει κερδίσει από αυτή τη θέση) είδαμε τη Γερμανία με τη Sarah Engels που ερμήνευσε το «Fire», ένα δυναμικό disco pop τραγούδι, και έβαλε… φωτιά στο στάδιο!

Τρίτος εμφανίστηκε ο Noam Bettan που τραγούδησε το «Michelle» για λογαριασμό του Ισραήλ, ένα πολύ όμορφο κομμάτι με γαλλικό στίχο. Θυμίζουμε πως Ισπανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία και Σλοβενία αποχώρησαν από τον διαγωνισμό εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ…

Η Βελγίδα Essyla ερμήνευσε στην 4η θέση το κομμάτι «Dancing on the Ice», ένα κομμάτι που δεν το πίστεψε κανείς, να όμως που βρέθηκε στον Τελικό και ξεσήκωσε το κοινό!

Στο Νο5 εμφανίστηκε η Αλβανία με το συγκλονιστικό τραγούδι «Nân» που ερμήνευσε ο Alis μιλά για αποχωρισμό με τη μάνα που όσα χρόνια κι αν περάσουν θα σε περιμένει στην πόρτα… Εξαιρετικός!

Έκτος στη σκηνή της Eurovision βγήκε ο Akylas που τα έδωσε όλα, ήταν απίθανος, γεμάτος ενέργεια και κέφι και το «Ferto» του ξεσήκωσε τους πάντες!

Στην 7η θέση είδαμε την πανέμορφη Leleka για λογαριασμό της Ουκρανίας που ερμήνευσε το πολύ γλυκό «Ridnym».

Η Αυστραλία με την Delta Goodrem που το παλεύει τόσο πολύ να διακριθεί, βγήκε 8η, αλλά το «Eclipse» ξεχώρισε και αγαπήθηκε πολύ, ενώ από το πουθενά έγινε και φαβορί. Τι άλλο να ζητήσει κανείς;

Στο Νο9 είδαμε τους Lavina που ως άλλοι… Δαίμονες ερμήνευσαν το «Kraj Mene» για λογαριασμό της Σερβίας, ένα καψουροτράγουδο, όσο κι αν δεν του φάνηκε!

Με ένα νοσταλγικό κομμάτι που θύμιζε μια άλλη εποχή, κάτι σαν παλιό σινεμά διαγωνίστηκε στη 10η θέση η Μάλτα με τον Aidan και το «Bella». Λες και βλέπαμε ταινία σε θερινό, τι ωραία…

Η Τσεχία επέλεξε να στείλει τον Daniel Žižka με το «Crossroads», ένα slow, αλλά πολύ slow κομμάτι που εμφανίστηκε στην 11η θέση, αλλά μας φάνηκε σαν να κράτησε πολύ περισσότερες!

Στο Νο12 εμφανίστηκε η Βουλγαρία με το δυναμικό «Bangaranga» που ερμήνευσε μοναδικά η Dara και ξεσήκωσε το στάδιο, αλλά και όλα τα Βαλκάνια! Είναι από τις περιπτώσεις που ένα τραγούδι που περνάει κάτω από τα ραντάρ απογειώνεται στον ημιτελικό του και γίνεται φαβορί και μπράβο της!

Πολυφωνική και ατμοσφαιρική ήταν η Κροατία στη 13η θέση με τις πολύ ιδιαίτερες Lelek να ερμηνεύουν το «Andromeda», που ήταν σαν να έβλεπες ένα παραδοσιακό τραγούδι.

Τι; Γιατί; Στο Νο14 διαγωνίστηκε το Ηνωμένο Βασίλειο που παρουσίασε το «Eins, Zwei, Drei» από τον Look Mum No Computer και πραγματικά μας άφησε άφωνους με την επιλογή της χώρας που έχει μεγάλη παράδοση στη μουσική. Προφανώς τρολάρουν εδώ και χρόνια τη Eurovision, αλλά να το κάνουν και τόσο απροκάλυπτα; Η σκηνική του παρουσία πάντως ήταν απίθανη!

Η 17χρονη Monroe ερμήνευσε από το Νο15 το καταπληκτικό «Regarde» για λογαριασμό της Γαλλίας και πολύ θα ήθελε να φέρει τη νίκη στη χώρα της, κάτι που έχει να συμβεί από το 1977, δηλαδή εδώ και 49 χρόνια!

Στη 16η θέση διαγωνίστηκε η Μολδαβία με το ξεσηκωτικό τραγούδι «Viva, Moldova!» που ερμήνευσαν οι Satoshi. Έχει κάτι από γηπεδικό σύνθημα, αν μη τι άλλο, σε σηκώνει από τον καναπέ και σε κάνει να χοροπηδάς!

Το Νο17 είναι η θέση που έχει χαρίσει τις περισσότερες νίκες στον διαγωνισμό και σε αυτήν εμφανίστηκε η Linda Lampenius και ο Pete Parkkonen (το απόλυτο φαβορί της φετινής Eurovision από την πρώτη στιγμή) που τραγούδησαν το «Liekinheitin» για λογαριασμό της Φινλανδίας. Στην ίδια θέση είχαν εμφανιστεί και οι Lordi με το Hard Rock Hallelujah το 2006 στην Αθήνα και κέρδισαν.

Η Πολωνία με την Alicja τραγούδησε στη 18η θέση ένα τύπου gospel, το «Pray», με κάπως διαστημικό λουκ, που ΟΚ ήταν μια διαφορετική πρόταση.

Σκιαχτήκαμε λίγο με τον Lion Ceccah από τη Λιθουανία που στο Νο19 ερμήνευσε το «Sólo Quiero Más» και ήταν σαν να βλέπαμε (πάλι) κάτι από Δαίμονες!

Η Σουηδία από την 20η θέση διαγωνίστηκε με τη μυστηριώδη Felicia και το «μπιτάτο και κλαμπίστικο» κομμάτι της «My system».

«Κόρη μου, κόρη μου» στην 21η θέση εμφανίστηκε η Κύπρος με την 30χρονη Antigoni ως άλλη Σακίρα με το «Jalla» και ξεσήκωσε το στάδιο με το τσιφτετέλι της!

Οι Ιταλοί Sal Da Vinci με το στιλάτο και κινηματογραφικό «Per Sempre Si» εμφανίστηκαν στην 22η θέση και άρεσαν πολύ. Τι σου είναι όμως κι αυτή η γλώσσα!

Στην 23η θέση είδαμε τη Νορβηγία και τον πολύ ιδιαίτερο τυπάκο Jonas Lovv που ερμήνευσε το «Ya Ya Ya».

Στην προτελευταία θέση είδαμε την Alexandra Căpitănescu και το δυναμικό ροκ τραγούδι «Choke Me» που ερμήνευσε για λογαριασμό της Ρουμανίας.

Στην 25η και τελευταία θέση εμφανίστηκε ο 19χρονος Cosmo, το αγόρι με το μπλε μάτι, για λογαριασμό της Αυστρίας με το «Tanzschein».

Ακολούθησε ένα μουσικό medley show με παλιά τραγούδια που έχουν συμμετάσχει στα 70 χρόνια που η Eurovision συντροφεύει τις ζωές μας, φυσικά όμως δοσμένα στο σήμερα με νέο ήχο και φρέσκια ματιά! Μεταξύ άλλων τραγούδησαν οι: Lordi, Ruslana, Alexander Rybak, Erika Vikman, Kristian Kostov, Miriana Conte και Verka Serduchka.

Συγκινητικό ήταν το βίντεο που περιείχε τους 69 νικητές όλων των Eurovision που έχουν διοργανωθεί, ένα βίντεο που συνόδευσε η μουσική από το «Rise Like a Phoenix» που είχε ερμηνεύσει η Conchita Wurst στη Eurovision του 2014.