Eurovision 2026: Τρελό γλέντι με το «Ferto» σε μπαρ και καφέ της Αθήνας - Δείτε βίντεο και εικόνες
Σε ρυθμούς... Akyla τα περισσότερα μαγαζιά στο κέντρο και όχι μόνο - Ελληνικές σημαίες και χειροκρότημα από τους θαμώνες.
Είτε πρόκειται για μπαρ, είτε για καφέ, εστιατόριο ή... ψησταριά, απόψε έχουν στηθεί τηλεοράσεις-έως και γιγαντοοθόνες- που δείχνουν τον τελικό της Eurovision 2026.
Χαρακτηριστικές οι εικόνες από την αυλή γνωστής pub στην περιοχή του Ψυρρή, που σήμερα είναι... sold out από κρατήσεις καθώς λειτουργεί σε ρυθμούς Eurovision.
Ο ενθουσιασμός, προφανώς, κορυφώθηκε στην εμφάνιση του Akylas, η οποία ξεσήκωσε τους θαμώνες. Στο τέλος του τραγουδιού αποθεώθηκε με παρατεταμένο χειροκρότημα.