«Αν θες Ακρόπολη και σουβλάκι ψήφισε τo 6»: Η ανάρτηση του Akylas πριν τον Τελικό της Eurovision

Με το βλέμμα στραμμένο στη μεγάλη του βραδιά, ο Akylas θα ανέβει για τελευταία φορά, φέτος, στη σκηνή της Eurovision διεκδικώντας φυσικά το πολυπόθετο τρόπαιο.

Πριν όμως εμφανιστεί στο Family Show, ο 30χρονος ερμηνευτής έσπευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ζητήσει την στήριξη του κοινού στη μεγάλη του προσπάθεια. Με κέφι, και το χαρακτηριστικό του μπρίο, ο Akylas τους καλεί να στηρίξουν το «6» που είναι η θέση στην οποία εμφανίζεται στον μεγάλο Τελικό.

Φυσικά δεν ξεχνάει να φοράει το σκουφάκι statement με τα γατίσια αυτάκια. Βρίσκεται στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και καλεί στα αγγλικά τους χρήστες του διαδικτύου να ψηφίσουν «Ferto»: «Γεια σου Ευρώπη! Σήμερα ψηφίστε “Ferto”, ψηφίστε “6”. Ferto, Ferto mou, Ferto mou, Ferto. Σήμερα είναι η μέρα να ψηφίσεις 6 αν θες να δεις τον Παρθενώνα, αν θες μουσακά, σουβλάκι, ούζο, όμορφες ηλιόλουστες παραλίες πάμε στην Ελλάδα. Ferto mou».

O Akylas, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά, φαίνεται πως παραμένει ως ένα από τα φαβορί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, το κοινό που βρίσκεται στην αρένα του σταδίου είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδες με την εμφάνιση του και να βρίσκεται σταθερά στην τρίτη θέση των προγνωστικών έχοντας μπροστά του την Αυστραλία και τη Φινλανδία.



Υπενθυμίζεται ότι, ο Μεγάλος Τελικός θα μεταδοθεί ζωντανά από το Wiener Stadthalle στις 22:00 από την ΕΡΤ.

Πώς θα ψηφίσετε

Και φέτος, οι τηλεθεατές δεν μπορούν να ψηφίσουν τη χώρα τους, αν παρακολουθούν από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό τους φορέα. Αξίζει να τονιστεί ότι οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να στηρίξουν με τη θετική τους ψήφο την προσπάθεια του Akylas.

Κάθε χρήστης του televoting έχει δυνατότητα έως και 10 ψήφων. Οι τηλεθεατές μπορούν πλέον να ψηφίζουν από τη στιγμή που ξεκινά το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς και δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι την ολοκλήρωση όλων των εμφανίσεων.

Το κοινό μπορεί να ψηφίσει: