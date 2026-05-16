Eurovision 2026: O FLASH στις Σέρρες - Όλη η πόλη στο πόδι για τον Akyla της

Όλες οι Σέρρες είναι μια αγκαλιά απόψε για το δικό τους παιδί, τον Akyla, που κάνει όχι μόνο την πόλη τους, αλλά και όλη την Ελλάδα υπερήφανους!

Από νωρίς το απόγευμα ο κόσμος είχε αρχίσει να κατακλύζει την πλατεία Κρονίου όπου είχε στηθεί γλέντι και γιγαντοοθόνη για να παρακολουθήσουν τον Μεγάλο Τελικό της 70ης Eurovision.

Πρώτοι και καλύτεροι ήταν η νονά και ο νονός του Akyla που δήλωσαν πως το παιδί τους είναι ήδη νικητής είτε φέρει την πρωτιά είτε όχι γιατί είναι πολύ αγαπητός, φωτεινός, λαμπερός και έχει κερδίσει την αγάπη όλου του κόσμου.

Στην πλατεία βρίσκονται μικροί και μεγάλοι κρατώντας πλακάτ που γράφουν «Akyla Ferto», ενώ εκτός από τους κατοίκους των Σερρών υπήρξε και κόσμος που έφτασε στην πόλη ακόμη και από το Διδυμότειχο για να στηρίξει τον Έλληνα τραγουδιστή!