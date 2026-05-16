Eurovision 2026: Τα στοιχήματα έβγαλαν νικητή - Σε ποια θέση τερματίζει ο Akylas και η Ελλάδα

Λίγη ώρα μας χωρίζει από τον Μεγάλο Τελικό της 70ής Eurovision που διεξάγεται στη Βιέννη και τα γραφεία στοιχημάτων έχουν βγάλει τον νικητή της, ενώ τα πάντα δείχνουν να ανατρέπονται στις θέσεις 2 και 3!

Σύμφωνα λοιπόν με το eurovisionworld στο Νο1 θα τερματίσει η Φινλανδία με τη Linda Lampenius και τον Pete Parkkonen να ερμηνεύουν το «Liekinheitin». Αν και τις τελευταίες μέρες έφτασαν ως και τις 44% πιθανότητες νίκης, λίγο πριν από το live show του Τελικού συγκεντρώνουν 40%.

Όλα παίζονται

Στο Νο2 τερματίζει η Αυστραλία με την Delta Goodrem και το «Eclipse» να συγκεντρώνει 23% πιθανότητες για νίκη, όταν το προηγούμενο διάστημα ήταν λες και δεν συμμετείχε.

Σε παρόμοια φάση βρίσκεται και η Βουλγαρία που από την πλήρη αφάνεια εκτινάχθηκε στην 3η θέση. Η Dara με το «Bangaranga» κέρδισε τις εντυπώσεις και αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει 7% πιθανότητες για νίκη.

Τα δύο νέα αυτά αγαπημένα φαβορί των στοιχημάτων έριξαν την Ελλάδα στην 4η θέση. Ο Akylas και το «Ferto» έχουν μόλις 6% πιθανότητες για νίκη.

Μένει μόνο να δούμε εάν τα στοιχήματα θα είναι πιο κοντά στο feeling των κριτικών επιτροπών ή πιο κοντά στο televoting, αφού μέχρι το τέλος όλα παίζουν και όλα παίζονται!