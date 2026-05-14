Eurovision 2026: Στον Τελικό του Σαββάτου και η Κύπρος - Μάγεψε την Ευρώπη η Antigoni

Η Κύπρος με την Antigoni και το «Jalla» τα έδωσε όλα και κατάφερε να χορέψει την Ευρώπη τσιφτετέλι και έτσι λοιπόν δικαιωματικά πέρασε στον Τελικό του Σαββάτου 16/5. Μαζί της πέρασαν και θα διαγωνιστούν οι: Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα, Αλβανία, Δανία και Τσεχία.

Όλα όσα έγιναν στον B’ Ημιτελικό

Η βραδιά ξεκίνησε με τους δύο παρουσιαστές της φετινής Eurovision, Βικτόρια Σβαρόφσκι και Μίκαελ Οστρόφσκι να τραγουδούν μια τρολ εκδοχή του περσινού νικητήριου τραγουδιού «Wasted Love» του JJ.

Πρώτη χώρα που βγήκε στη σκηνή ήταν η Βουλγαρία με το δυναμικό «Bangaranga» που ερμήνευσε μοναδικά η Dara και ξεσήκωσε το στάδιο, αλλά και όλα τα Βαλκάνια!

Αμέσως μετά η Jiva ερμήνευσε την αισθαντική της μπαλάντα «Just Go» για λογαριασμό του Αζερμπαϊτζάν.

Μετά από δύο χρόνια απουσίας η Ρουμανία επέστρεψε στη Eurovision με την Alexandra Căpitănescu και το δυναμικό ροκ τραγούδι «Choke Me»!

Το Λουξεμβούργο συμμετείχε φέτος με την ξυπόλητη Eva Marija (με βιολί κι εκείνη) και το κομμάτι «Mother Nature», που θα μπορούσε να μας έρχεται και από άλλη δεκαετία, ήταν όμως χαλαρό και όμορφο να το ακούς.

Η Τσεχία επέλεξε να στείλει τον Daniel Žižka με το «Crossroads», ένα slow, αλλά πολύ slow κομμάτι!

Στη συνέχεια έγινε μια παύση στο διαγωνιστικό κομμάτι και στη σκηνή ανέβηκε η 17χρονη Monroe που ερμήνευσε το καταπληκτικό «Regarde» για λογαριασμό της Γαλλίας (είναι στις Big4 και πάει απευθείας στον Τελικό) που έχει να κερδίσει 49 χρόνια!

Επόμενη χώρα που διαγωνίστηκε ήταν η Αρμενία με τον Simon και το σούπερ δυναμικό τραγούδι «Paloma Rumba» που έχει κάτι που σου μένει και σε κάνει να θες να σηκωθείς να κάνεις λίγο… Jalla!

Η Ελβετία με τη Veronica Fusaro ερμήνευσε το «Alice», ένα πολύ γλυκό ροκ τραγούδι με ωραία αισθητική και δυνατό μπαλέτο λες και τα κορίτσια είχαν κάνει και λίγο Λοκατζήδες!

Στην 8η θέση εμφανίστηκε η Κύπρος με την 30χρονη Antigoni ως άλλη Σακίρα με το «Jalla» και -παρά τα φωνητικά της λάθη- ξεσήκωσε το στάδιο με το τσιφτετέλι της, κούνησε για τα καλά όμως και την Ευρώπη που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν κάπως υποτονική!

Ακολούθησε ο Cosmo για λογαριασμό της Αυστρίας με το «Tanzschein» που δεν είχε και τόσο άγχος, αφού ως περσινή νικήτρια χώρα θα διαγωνιστεί απευθείας στον Τελικό και απλώς είχαμε την ευκαιρία να δούμε το τραγούδι που κάτι έχει και σου μένει…

Η Λετονία με την υπέροχη φωνή της Atvara συμμετείχε με το «Ēnā», μια υπέροχη μπαλάντα που αναδείκνυε τις φωνητικές ικανότητες της ερμηνεύτριας.

Τη Δανία, που είναι στις χώρες φαβορί μαζί με την Ελλάδα και τη Φινλανδία, εκπροσώπησε ο Søren Torpegaard Lund που τραγούδησε το «Før Vi Går Hjem» κλέβοντας την παράσταση!

Τη σκυτάλη πήρε η Αυστραλία με την Delta Goodrem που το παλεύει τόσο πολύ να διακριθεί και φαίνεται πως το «Eclipse» ίσως της δώσει την ευκαιρία.

Η πανέμορφη Leleka για λογαριασμό της Ουκρανίας ερμήνευσε στη συνέχεια το πολύ γλυκό «Ridnym».

Για ακόμη μία φορά το Ηνωμένο Βασίλειο (είναι Big4 και πάει απευθείας στον Τελικό) παρουσίασε το «Eins, Zwei, Drei» από τον Look Mum No Computer και πραγματικά μας άφησε άφωνους με την επιλογή της χώρας που έχει μεγάλη παράδοση στη μουσική. Προφανώς τρολάρουν εδώ και χρόνια τη Eurovision!

Η Αλβανία φέτος είναι σαν να έπαθε… Klavdia και «Αστερομάτα», καθώς το συγκλονιστικό τραγούδι «Nân» που ερμήνευσε ο Alis μιλά για αποχωρισμό με τη μάνα που όσα χρόνια κι αν περάσουν θα σε περιμένει στην πόρτα… Εξαιρετικός!

Ο Aidan εμφανίστηκε προτελευταίος για λογαριασμό της Μάλτας και τραγούδησε το «Bella», ένα νοσταλγικό κομμάτι μιας παλιάς εποχής…

Ο Β’ Ημιτελικός έκλεισε δυναμικά με τη Νορβηγία και τον Jonas Lovv που ερμήνευσε το «Ya Ya Ya» και είπε γεια στη βραδιά!