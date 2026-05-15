Eurovision: Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Τελικό - Πότε βγαίνει ο Akylas

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά πλέον αφού πλησιάζουμε στον μεγάλο Τελικό της Eurovision με το ενδιαφέρον όλων των θεατών αλλά και των στοιχηματικών να εστιάζει πλέον στο Σάββατο 16 Μαΐου.

Μετά από δυο δυνατούς Ημιτελικούς όπου 20 χώρες κατάφεραν να πάρουν το «χρυσό» εισιτήριο για την επόμενη φάση, η EBU παρουσίασε τα ξημερώματα της Παρασκευής την τελική κατάταξη με τη σειρά εμφάνισης όλων των χωρών ανακατεύοντας πολύ καλά την τράπουλα.

Τη μεγάλη βραδιά θα ανοίξει ένα από τα φαβορί, ο Δανός Søren Torpegaard Lund με το τραγούδι του «Før Vi Går Hjem». Λίγη ώρα αργότερα, ο δικός μας Akylas, που παραμένει μέσα στην τριάδα των επικρατέστερων για νίκη, θα ανέβει 6ος στη σκηνή για να ερμηνεύσει το εκρηκτικό «Ferto».

Άλλο ένα ανερχόμενο φαβορί, η Αυστραλία με την Delta Goodrem και το «Eclipse» θα εμφανιστεί στην 8η σειρά, ενώ το μεγαλύτερο φαβορί από τη Φινλανδία, που ηγείται στις στοιχηματικές, οι Linda Lampenius x Pete Parkkonen θα ερμηνεύσουν το «Liekinheitin» στην 17η θέση. Όσο για την εκπρόσωπο της Κύπρου Antigoni Buxton ακολουθεί λίγη ώρα αργότερα στην 21η θέση.

Ο τελικός θα μεταδοθεί μέσα από την ΕΡΤ1 στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Αναλυτικά η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες