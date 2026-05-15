LIFE Eurovision Μουσική Showbiz

Eurovision: Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Τελικό - Πότε βγαίνει ο Akylas

25 χώρες θα αναμετρηθούν στον μεγάλο Τελικό του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού αλλά ποια θα καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο;

Ο Akylas εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Eurovision / Reuters
Ο Akylas εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Eurovision / Reuters
Φράνκα Παναγιωτοπούλου avatar
Φράνκα Παναγιωτοπούλου

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά πλέον αφού πλησιάζουμε στον μεγάλο Τελικό της Eurovision με το ενδιαφέρον όλων των θεατών αλλά και των στοιχηματικών να εστιάζει πλέον στο Σάββατο 16 Μαΐου.

Μετά από δυο δυνατούς Ημιτελικούς όπου 20 χώρες κατάφεραν να πάρουν το «χρυσό» εισιτήριο για την επόμενη φάση, η EBU παρουσίασε τα ξημερώματα της Παρασκευής την τελική κατάταξη με τη σειρά εμφάνισης όλων των χωρών ανακατεύοντας πολύ καλά την τράπουλα.

Τη μεγάλη βραδιά θα ανοίξει ένα από τα φαβορί, ο Δανός Søren Torpegaard Lund με το τραγούδι του «Før Vi Går Hjem». Λίγη ώρα αργότερα, ο δικός μας Akylas, που παραμένει μέσα στην τριάδα των επικρατέστερων για νίκη, θα ανέβει 6ος στη σκηνή για να ερμηνεύσει το εκρηκτικό «Ferto». 

Άλλο ένα ανερχόμενο φαβορί, η Αυστραλία με την Delta Goodrem και το «Eclipse» θα εμφανιστεί στην 8η σειρά, ενώ το μεγαλύτερο φαβορί από τη Φινλανδία, που ηγείται στις στοιχηματικές, οι Linda Lampenius x Pete Parkkonen θα ερμηνεύσουν το «Liekinheitin» στην 17η θέση. Όσο για την εκπρόσωπο της Κύπρου Antigoni Buxton ακολουθεί λίγη ώρα αργότερα στην 21η θέση. 

Ο τελικός θα μεταδοθεί μέσα από την ΕΡΤ1 στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Αναλυτικά η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες

  1. Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
  2. Γερμανία: Sarah Engels – Fire
  3. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  4. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  5. Αλβανία: Alis – Nân
  6. Ελλάδα: Akylas – Ferto
  7. Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
  8. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
  9. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  10. Μάλτα: AIDAN – Bella
  11. Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
  12. Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
  13. Κροατία: LELEK – Andromeda
  14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
  15. Γαλλία: Monroe – Regarde !
  16. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  18. Πολωνία: ALICJA – Pray
  19. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  20. Σουηδία: FELICIA – My System
  21. Kύπρος: Antigoni – JALLA
  22. Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
  23. Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
  24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  25. Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Eurovision Μουσική Showbiz

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader