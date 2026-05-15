Akylas: «Φοβάμαι πολύ ότι μια θέση εκτός της πρώτης μπορεί να απογοητεύσει»

O Akylas που με το «Ferto» κατάφερε να στείλει την Ελλάδα στον Τελικό της φετινής Eurovision και να κάνει τους Έλληνες να πιστέψουν πως μετά την Έλενα Παπαρίζου ήρθε η στιγμή να ξανακερδίσουμε τον διαγωνισμό μοιράστηκε μαζί μας το άγχος που έχει για το εάν τελικά δεν καταφέρει να τερματίσει στο Νο1 και απογοητεύσει τον κόσμο.

«Πίστεψα ότι το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα, όταν βγήκε ολόκληρο το κομμάτι και έγινε πανζουρλισμός. Δέχτηκα τόση πολλή αγάπη από Ελλάδα και Κύπρο. Έβλεπα βίντεο από μικρά παιδάκια να είναι μπροστά στην τηλεόρασή τους και να κάνουν τις κινήσεις μου… Με «έσπασε» αυτό, ήταν ό,τι πιο γλυκό έχω δει στη ζωή μου. Το ότι άγγιξε τόσο μικρούς όσο και μεγάλους… Μου έστειλαν βίντεο από γιαγιάδες να το χορεύουν, δηλαδή, όλες τις ηλικίες. Πραγματικά είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που έχω την ευκαιρία να εκπροσωπήσω τη χώρα μου», είπε σε συνέντευξη στον κυπριακό ραδιοφωνικό σταθμό Love FM.

«Με στεναχωρεί λίγο αυτό»

«Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι δεν με έχει φορτώσει λίγο το γεγονός ότι είμαστε φαβορί και το ότι πάμε για τη νίκη. Αγαπώ πάρα πολύ τον κόσμο που με στήριξε και με πιστεύει τόσο πολύ, και πιστεύει το «Ferto» και αυτό μου δίνει τόση δύναμη να πιστεύω κι εγώ στον εαυτό μου και σε αυτό το project και να συνεχίζω, απλά, φοβάμαι πολύ, το ότι μία θέση εκτός της πρώτης, μπορεί να απογοητεύσει! Και με στεναχωρεί λίγο αυτό… Aρκετοί που μου στέλνουν μηνύματα, που μου λένε: δεν μας νοιάζει η πρώτη θέση, είσαι ήδη νικητής και είσαι ήδη ο νικητής της καρδιάς μας!

«Θα μου δώσει άλλη ενέργεια»

Ο Akylas μίλησε και για το γεγονός πως θα πάρει άλλη ενέργεια γνωρίζοντας πως στο κοινό θα βρίσκεται το Σάββατο και η μαμά του. «Είναι αλλιώς όταν θα είναι εκεί η μητέρα μου. Πώς είναι τα μικρά παιδάκια που έχουν να πουν το ποίημα στο σχολείο και ψάχνουν τη μαμά και όταν τη βρουν το λένε πιο δυνατά, έτσι θα είμαι κι εγώ. Σίγουρα θα μου δώσει άλλη ενέργεια που θα σκέφτομαι ότι είναι εκεί η μαμά μου και είναι κρίμα που δεν θα μπορέσει να έρθει και ο μπαμπάς μου, αλλά θα με δει από το σπίτι και μου στέλνει πολλές ευχές κάθε μέρα και μιλάμε. Αλλά σίγουρα, θα μου δώσουν πολλή δύναμη και οι δύο».