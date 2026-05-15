Παπαθεοδώρου - Eurovision: Ο Καπουτζίδης ξεκαθαρίζει την κατάσταση «Δεν θα εμφανιζόταν στο act»

Πολύς λόγος έχει γίνει για την συνεργασία που ανέμενε η Έφη Παπαθεοδώρου με τον Akyla, που τελικά ναυάγησε αφού όπως εξήγησε η ίδια στον FLASH μάλλον οι λόγοι ήταν οικονομικοί.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης επικοινώνησε με την εκπομπή Buongiorno θέλοντας να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και να εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί με την αγαπημένη του φίλη Έφη Παπαθεοδώρου. Άλλωστε και η ίδια είπε ότι είχε απαντήσει θετικά στην πρόταση που της έγινε λόγω της γνωριμίας της με τον ηθοποιό.

«Η Έφη Παπαθεοδώρου δεν ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στο act της Eurovision, αλλά είχε συμφωνήσει να πρωταγωνιστήσει στο επόμενο βίντεο κλιπ του Akyla, για ένα νέο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει αμέσως μετά τον διαγωνισμό.

Το γύρισμα δεν έγινε ακόμα λόγω του πιεσμένου προγράμματος του τραγουδιστή για τη Eurovision. Η παραγωγή φαίνεται πως δυσκολεύτηκε να επικοινωνήσει με την ηθοποιό, καθώς εκείνη διαμένει μόνιμα εκτός Αθηνών, στην περιοχή της Τριχωνίδας» ανέφερε ο Γιώργος Καπουτζίδης.