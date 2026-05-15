«Ferto Promo Tour – The Movie» - Το συναρπαστικό ταξίδι του Akyla προς τη σκηνή της Eurovision

Το συναρπαστικό ταξίδι του Akyla προς τη σκηνή της Eurovision θα το ζήσουμε όλοι μαζί λίγη ώρα πριν από το Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου 16/5 στις 20.00 όταν η ΕΡΤ1 θα μεταδώσει το «Ferto Promo Tour – The Movie».

Από το Βελιγράδι μέχρι το Ελσίνκι και από τις Βρυξέλλες μέχρι τη Λευκωσία, ο Akylas διασχίζει την Ευρώπη λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη, εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

Το μουσικό ντοκιμαντέρ «Ferto Promo Tour – The Movie» παρουσιάζει για πρώτη φορά ολόκληρη την πορεία του ευρωπαϊκού promo tour που προηγήθηκε της εμφάνισής του στη σκηνή της Eurovision, με την κάμερα να τον ακολουθεί παντού και να αποτυπώνει κάθε στιγμή.

Fan events, backstage στιγμές, συναυλίες, πάρτι, συνεντεύξεις και συναντήσεις με Έλληνες της διασποράς συνθέτουν ένα οδοιπορικό με πολλή μουσική και αστείρευτη διάθεση. Από τη σκηνή του Ελληνικού Τελικού μέχρι τη σκηνή της Βιέννης… Από την πρώτη πρόκριση μέχρι το μεγάλο φινάλε. Η κάμερα και τη σκηνοθεσία του project είναι του Γιάννη Γεωργιουδάκη, τα κείμενα και την εκφώνηση έκανε ο Γιώργος Φραντζεσκάκης.