Eurovision: Εκρηκτική η εμφάνιση της Antigoni στην πρόβα των κριτικών επιτροπών

Τη θετική ψήφο των εθνικών κριτικών επιτροπών των υπόλοιπων 15 χωρών που συμμετέχουν στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision την Πέμπτη 14 Μαΐου διεκδίκησε απόψε η Κύπρος.

Μετά την εύκολη πρόκριση του Akylas την Τρίτη 12 Μαΐου, η Antigoni Buxton ανέβηκε 8η στη σειρά εμφάνισης στη σκηνή του Wiener Stadthalle ερμηνεύοντας το τραγούδι της «Jalla».

Η εν λόγω πρόβα έγινε παρουσία κοινού αφού μαγνητοσκοπείται για λόγους ασφαλείας. Αξίζει να τονιστεί ότι στην κρίσιμη αυτή βραδιά, οι επιτροπές διαμορφώνουν το 50% του τελικού αποτελέσματος του Β’ Ημιτελικού που χαρίζει το «χρυσό» εισιτήριο σε 10 υποψήφιους για τον Τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Η εκρηκτική εμφάνιση της Antigoni

Ήδη από την κυκλοφορία του clip 30”, η Antigoni κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού με αρκετούς να σχολιάζουν πως εκπέμπει έναν αέρα που θυμίζει την εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα το 2018.

Η 30χρονη κυπριακής καταγωγής τραγουδίστρια βγήκε στη σκηνή, που έχει τη μορφή ενός μεγάλου τραπεζιού, μέσα από ένα δυνατό φως και μπλε LED φορώντας ένα ιδιαίτερο μίνι λευκό φόρεμα με πέρλες.

Στην αρχή του τραγουδιού, οι χορεύτριες κουνούν στον ρυθμό τα χέρια τους μέσα από το τεράστιο τραπέζι που έχει στηθεί και βρίσκεται πάνω η Antigoni. Αμέσως, την πλαισίωσε το κουαρτέτο χορευτριών και όλες μαζί εκτελούν τη viral πια χορογραφία, όπως στο videoclip, κουνώντας μαντήλια ρυθμικά. Το κοινό την επικροτεί χορεύοντας ρυθμικά στον ήχο της μουσικής της.

Στο δεύτερο ρεφρέν, μια καρέκλα μεταφέρεται πάνω στο τραπέζι με την Antigoni να την ενσωματώνει στην χορογραφία της. Στη συνέχεια οι χορεύτριες κατεβαίνουν από το τραπέζι με την νεαρή ερμηνεύτρια να τραγουδάει τη γέφυρα μόνη. Σε αυτό το σημείο ο κόσμος την επικροτεί δυναμικά.

Εντυπωσιακό είναι το σημείο που η Κύπρια τραγουδίστρια ξαπλώνει πάνω στο τραπέζι και φλόγες ξεπηδούν γύρω της. Στο τέλος η Antigoni κατεβαίνει και περπατά προς τον μεγάλο διάδρομο ενώ σκάνε πυροτεχνήματα.

Η Antigoni έβαλε και εκείνη πλώρη για τον Μεγάλο Τελικό αφού η σκηνική της παρουσία είναι εκρηκτική και φυσικά δεν περνάει απαρατήρητη.