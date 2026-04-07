Antigoni Buxton: «Η μητέρα μου είναι η πιο αυστηρή από τους γονείς μου, αλλά είναι και σαν φιλενάδα»

H Antigoni Buxton που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη φετινή Eurovision και η μαμά της, Tonia, μίλησαν στην κάμερα του «Happy day» για τον διαγωνισμό τραγουδιού, για το «Jalla» που έγινε ήδη χιτ και αγαπήθηκε σε πολλές χώρες, αλλά και για τη σχέση μητέρας - κόρης. «Είναι υπέροχο που εκπροσωπώ φέτος την Κύπρο, γιατί είναι κάτι που ήθελα να κάνω από πάρα πολύ μικρή και τώρα γίνεται. Η μαμά μου πάντα πίστευε πως θα το κάνω.

Για μένα το Jalla είναι ένα τραγούδι που δείχνει το συναίσθημα της Κύπρου. Το Jalla είναι μία λέξη που λέμε στην Κύπρο και ήταν κάτι πολύ ωραίο να μπορώ να τη βάλω στο τραγούδι μου. Να εκπροσωπώ τη χώρα και να μπορώ να βάλω κάτι από τη χώρα μέσα στο τραγούδι.

Στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού εμφανίζονται ο παππούς και η γιαγιά μου. Αγαπούν την Κύπρο τόσο πολύ, από αυτούς έμαθα κι εγώ να αγαπώ τόσο πολύ τις ρίζες μου», είπε η Antigoni και τον λόγο πήρε η μητέρα της που πρόσθεσε: «Η Antigoni πάντα τραγούδαγε, όπου κι αν πηγαίναμε. Δεν είναι κάτι περίεργο για εμένα που πάει στη Eurovision. Της έλεγα: σιώπα λίγο κόρη, γιατί πάντα τραγουδούσε».

Σαν δυο φίλες

Οι δύο γυναίκες μίλησαν και για τη μεταξύ τους σχέση με την Tonia Buxton να μην αποκαλύπτει εάν είναι αυστηρή ή όχι και να αφήνει την Antigoni να μιλήσει. «Η μητέρα μου είναι η πιο αυστηρή από τους γονείς μου, αλλά είναι και σαν φιλενάδα», είπε χαρακτηριστικά.