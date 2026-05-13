Βικτόρια Σβαρόφσκι: Η «χρυσή» κληρονόμος που έκλεψε τα βλέμματα στον Α' ημιτελικό της Eurovision

Ο Α’ ημιτελικός της Eurovision που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (12/5) στη Βιέννη έχει ήδη γίνει βασικό θέμα συζήτησης σε ολόκληρη την Ευρώπη, και όχι μόνο, τόσο για τις εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων, όσο και για τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της σκηνής.

Ανάμεσα σε αυτά που ξεχώρισαν -πέραν της εντυπωσιακής εμφάνισης του Akylas- ήταν η παρουσιάστρια και οικοδέσποινα του διαγωνισμού, Βικτόρια Σβαρόφσκι, κληρονόμος της γνωστής αυτοκρατορίας κοσμημάτων Swarovski.

Στο πλευρό της εμφανίστηκε ο Μίχαελ Οστρόφσκι, με τη σκηνική τους παρουσία να τραβάει τα βλέμματα καθ’ όλη τη διάρκεια του ημιτελικού.

Η κληρονόμος που δεν θέλει να «λάμπει» μόνο από το όνομα



Η Βικτόρια Σβαρόφσκι γεννήθηκε στο Ίνσμπρουκ του Τιρόλο και τα τελευταία 15 χρόνια έχει χτίσει μια πολυδιάστατη καριέρα στον χώρο του θεάματος ως τραγουδίστρια, παρουσιάστρια, επιχειρηματίας, μοντέλο και σχεδιάστρια.

Παρότι προέρχεται από την οικογένεια που βρίσκεται πίσω από την παγκοσμίου φήμης εταιρεία κοσμημάτων Swarovski, επέλεξε από νωρίς να χαράξει αυτόνομη πορεία, μακριά από την οικογενειακή επιχείρηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι στον Α’ ημιτελικό δεν επέλεξε να φορέσει κομμάτι της εταιρείας.

«Θα ήταν προφανές αν φορούσα Swarovski», είχε δηλώσει στη Mirror, τονίζοντας πως χρειάστηκε να αποδείξει με δουλειά ότι η πορεία της δεν στηρίζεται στο οικογενειακό της όνομα.

Από το Ίνσμπρουκ στη διεθνή showbiz



Μεγαλώνοντας ανάμεσα στον επιχειρηματικό κόσμο και τα μέσα ενημέρωσης, με τη μητέρα της δημοσιογράφο και τον πατέρα της στην οικογενειακή επιχείρηση, η Σβαρόφσκι μπήκε νωρίς στον χώρο του θεάματος.

Στα 16 της υπέγραψε συμβόλαιο με τη Sony Music και κυκλοφόρησε singles, ενώ συμμετείχε και σε κινηματογραφικές παραγωγές με γερμανικές εκδόσεις τραγουδιών.

Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς της διεθνούς μουσικής σκηνής, ανάμεσά τους και η βραβευμένη με Grammy τραγουδοποιός Νταϊάν Γουόρεν, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ωστόσο, η μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε το 2016, όταν κέρδισε το «Let's Dance», ενώ δύο χρόνια αργότερα ανέλαβε και ρόλο παρουσιάστριας, εδραιώνοντας τη θέση της στην ευρωπαϊκή τηλεόραση.

Λίγο αργότερα, η Σβαρόφσκι έγραψε ιστορία ως η νεότερη κριτής που έχει συμμετάσχει ποτέ στο Das Supertalent, ενώ από το 2018 αποτελεί σταθερό μέλος της ομάδας παρουσίασης του Let’s Dance, ενός από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά shows στον γερμανόφωνο χώρο.



Επιχειρήσεις, μόδα και lifestyle αυτοκρατορία



Πέρα από τη σκηνή και την τηλεόραση, η Σβαρόφσκι δραστηριοποιείται έντονα και στον επιχειρηματικό χώρο. Το 2020 ίδρυσε τη δική της εταιρεία καλλυντικών ORIMEI, επεκτείνοντας το brand της στον χώρο της ομορφιάς και του lifestyle.

Έχει επίσης εμφανιστεί σε εξώφυλλα μεγάλων περιοδικών μόδας όπως Glamour, ELLE, L’Officiel, Gala Style και Forbes, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή της εικόνα ως πρόσωπο του showbiz.

Στο πλευρό του Mr. Red Bull μετά από ένα ηχηρό διαζύγιο



Η Βικτόρια Σβαρόφσκι το 2017 παντρεύτηκε τον Werner Mürz. Ο γάμος έγινε στην Ιταλία με 250 καλεσμένους. Το νυφικό της πανέμορφης κληρονόμου διέθετε μόνο 500.000 κρύσταλλα Swaroski και άγγιζε το κόστος των 700.000 λιρών, σύμφωνα πάντα με την Daily Mail.

Το σχεδίασε ο καλός της φίλος, Michael Cinco, ο οποίος ντύνει, μεταξύ άλλων, τις Beyonce, Jennnifer Lopez και Rihanna, αλλά βοήθησε και εκείνη στην δημιουργία του, αφού ήθελε να είναι σίγουρη πως θα είχε το προσωπικό της στυλ, δηλαδή να είναι άκρως εντυπωσιακό.

Τον Φεβρουάριο του 2023 το ζευγάρι δίνει τέλος στον γάμο του.

Πλέον στην προσωπική της ζωή, η Βικτόρια Σβαρόφσκι είναι σύντροφος του Μαρκ Ματέσιτς, δισεκατομμυριούχου κληρονόμου της Red Bull.

Το ζευγάρι έχει πραγματοποιήσει και κοινές εμφανίσεις σε διεθνείς διοργανώσεις, όπως το Grand Prix της Formula 1 στην Ιταλία.

Μάλιστα, στις αρχές του 2026 η Σβαρόφσκι έκανε ένα προσωπικό βήμα που συζητήθηκε, συμμετέχοντας στο απαιτητικό Ράλι Ντακάρ μαζί του.

Swarowski: Η... οικογενειακή επιχείρηση

Η Swarovski, η οικογενειακή επιχείρηση κρυστάλλων με ιστορία 130 ετών, συνέχισε το 2025 την ισχυρή αναπτυξιακή της πορεία, καταγράφοντας οργανική αύξηση 6% και έσοδα που ξεπέρασαν τα 1,97 δισ. ευρώ. Η άνοδος στηρίχθηκε στην ενίσχυση των λιανικών και online πωλήσεων παγκοσμίως, με θετικές επιδόσεις σε βασικές αγορές, όπως η Βόρεια Αμερική, αλλά και στην ισχυρή παρουσία της στα απευθείας κανάλια πώλησης.

Η εταιρεία εμφάνισε βελτίωση της κερδοφορίας της, με άνοδο 12% στο EBITDA, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού της σχεδίου «LUXignite», που εστιάζει στην εμπειρία πελάτη και τη σύγχρονη εικόνα του brand.

Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον και τις γεωπολιτικές προκλήσεις, η Swarovski συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την ενίσχυση της παγκόσμιας παρουσίας της, διατηρώντας τον χαρακτήρα της ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στον χώρο του «pop luxury».