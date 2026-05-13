Eurovision: «Σήκωσε στο πόδι» τη Βιέννη ο Akylas - Σε ποια σειρά θα εμφανιστεί στον Τελικό

Λίγο μετά το τέλος του πρώτου Ημιτελικού της Eurovision, οι 10 φιναλίστ που πήραν το «χρυσό» εισιτήριο που οδηγεί στον μεγάλο Τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου συμμετείχαν στην κλήρωση για τη σειρά εμφάνισής τους.

Ο Akylas και η ομάδα του κατάφεραν να ξεσηκώσουν το στάδιο αποκομίζοντας ένα από τα πιο δυνατά χειροκροτήματα της βραδιάς και φυσικά εξασφάλισαν μια θέση στην επόμενη φάση.

Μαζί του προκρίθηκαν οι εξής χώρες, όπως ανακοινώθηκαν: Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία.

Ποια σειρά εμφάνισης κλήρωσε ο Akylas

Αμέσως μετά την πρόκριση, διεξήχθη στο Press Center του Wiener Stadthalle η καθιερωμένη κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης στον Τελικό.

Έτσι λοιπόν, με βάση την κληρωτίδα, στο πρώτο μισό της βραδιάς θα εμφανιστούν οι εξής χώρες: η Ελλάδα με τον Akyla, το Βέλγιο με την ESSYLA, η Σερβία με τη LAVINA.

Στο δεύτερο μισό κληρώθηκαν οι: Σουηδία με την FELICIA, η Λιθουανία με τον Lion Ceccah και η Πολωνία με την ALICJA.

Οι χώρες που τράβηξαν το χαρτάκι «Producer's choice» και θα περιμένουν να μάθουν το διαγωνιστικό μέρος και τη σειρά εμφάνισής τους είναι οι: Φινλανδία με το δίδυμο Linda Lampenius x Pete Parkkonen, Μολδαβία με τον Satoshi, το Ισραήλ με τον Noam Bettan, η Κροατία με τις LELEK.

Στην κλήρωση συμμετείχαν και οι δυο χώρες που εκπροσωπούν τις BIG4. Έτσι λοιπόν, αμφότερες Ιταλία και Γερμανία τράβηξαν «Producer's choice».

Τι είναι το Producer's choice

Εάν μια χώρα τραβήξει το χαρτί «Producer's choice», αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί της αυστριακής ραδιοτηλεόρασης ORF θα αποφασίσουν ελεύθερα τη σειρά εμφάνισης στον Τελικό. Η διαδικασία θα ανακοινωθεί επίσημα αμέσως μετά την ολοκλήρωση και την ανακοίνωση των νικητών και του Δεύτερου Ημιτελικού. Η τελική σειρά για όλες τις χώρες θα δημοσιοποιηθεί το βράδυ Πέμπτης 14 Μαΐου κατόπιν έγκρισης και της EBU.

Μέχρι στιγμής, η μόνη χώρα που γνωρίζει σε ποια θέση θα εμφανιστεί στον Τελικό είναι η Αυστρία η οποία έχει κατοχυρώσει το νούμερο 25.

Ενθουσίασε το κοινό ο Akylas

O Akylas έδωσε κυριολεκτικά μια μοναδική παράσταση επί σκηνής ενθουσιάζοντας αφού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα σχόλια ήταν διθυραμβικά.

Αμέσως μετά το διαγωνιστικό μέρος, ο 29χρονος Έλληνας ερμηνευτής έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους αναφέροντας «Τους τελευταίους τρεις μήνες, δεν καταλαβαίνετε παιδιά, τι δουλειά έχουμε ρίξει για αυτό το αποτέλεσμα που είδατε και είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι και ανυπομονώ για το Σάββατο. Δεν ξέρω πως θα περάσουν αυτές οι μέρες τώρα, δεν ξέρω».

Παράλληλα, όταν ερωτήθηκε για το αν έχει κάποιο γούρι, ο συμπαθής τραγουδιστής απάντησε «την ομάδα μου», δίνοντας τα εύσημα στους συνεργάτες του για την προσπάθεια των τελευταίων μηνών.