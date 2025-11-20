Ο λόγος που ο Σορτς επιλέγει το «0» σε κάθε ομάδα είναι ένα πολύτιμο μάθημα ζωής

Μετά από ένα διάστημα αμφισβήτησης, ο Σορτς βρίσκει τον εαυτό του στον Παναθηναϊκό και αποτελεί πλέον ένα ακόμη κομβικό γκαρντ στα χέρια του Εργκίν Αταμάν. Ο Τούρκος προπονητής φαίνεται να βρήκε τον τρόπο να χωρέσει τον άλλοτε παίκτη της Παρί, δίπλα στον Ναν, δίνοντας του ένα πιο... playmaking ρόλο και έχοντας τον Ναν σε ρόλο εκτελεστή δίπλα του.

Ο Σορτς, κατά την διάρκεια της καριέρας του, αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες και αμφισβητήθηκε έντονα λόγω του ύψους του (1.75), αλλά και της κορμοστασιάς του. Πολλοί ήταν εκείνοι που υποστήριζαν πως δεν θα καταφέρει να παίξει στο ανώτατο επίπεδο, όμως ο ίδιος όχι απλά τα καταφέρνει, αλλά πρωταγωνιστεί.

Η συγκλονιστική ιστορία πίσω από την επιλογή του αριθμού φανέλας

Eurokinissi

Σε κάθε ομάδα που έχει αγωνιστεί ο Σορτς, επιλέγει τον αριθμό... μηδέν. Κι αυτή η επιλογή μόνο τυχαία δεν είναι. Μια ιστορία που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι πως ο παίκτης του «τριφυλλιού» διαλέγει αυτό τον αριθμό για να μην ξεχάσει ποτέ από που ξεκίνησε, δηλαδή... από το μηδέν.

Μηδέν υποτροφίες, μηδέν εμπιστοσύνη από τους γύρω του. Όπως λέει και ο ίδιος, ο αριθμός αυτός του υπενθυμίζει πως πρέπει να πιστεύει στον εαυτό του, ακόμα κι όταν οι άλλοι δεν το κάνουν και πρόκειται ουσιαστικά για μια δήλωση πίστης, υπέρβασης και δουλειάς. Ένα μάθημα που θα πρέπει όλοι να πάρουμε από αυτή την ιστορία της φανέλας του Σορτς.