Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ μηνύει... το Facebook - Κι όμως δεν είναι αυτό που νομίζεις

Μήνυση σε βάρος της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Facebook κατέθεσε... ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Όχι, δεν είναι αυτό που κατάλαβες. Δεν πρόκειται για τον ιδρυτή του Facebook, αλλά για έναν Αμερικανό δικηγόρο που έτυχε να έχει το ίδιο όνομα.

Στην μήνυση που κατέθεσε, καταγγέλλει ότι το Facebook αναστέλλει τον λογαριασμό του, κατηγορώντας τον ψευδώς ότι «υποδύεται μια διασημότητα».

Ο Mark S Zuckerberg ισχυρίζεται ότι ο λογαριασμός του έχει απενεργοποιηθεί πέντε φορές τα τελευταία οκτώ χρόνια, κάτι που του έχει κοστίσει χιλιάδες δολάρια σε χαμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Στην αγωγή του δικηγόρου πτωχεύσεων από την Ιντιάνα αναφέρεται ότι ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου εδώ και 38 χρόνια, από τότε που ο Mark E Zuckerberg, ένας από τους πλουσιότερους άνδρες στον κόσμο σήμερα, ήταν ακόμα νήπιο.

Τι απαντά η Meta

Η Meta δήλωσε ότι επανέφερε τον λογαριασμό του δικηγόρου και ότι λαμβάνει μέτρα για να αποτρέψει την επανάληψη του λάθους.

«Δεν είναι αστείο», δήλωσε ο κ. Zuckerberg στο WTHR-TV στην Ινδιανάπολη της Ιντιάνα. «Όχι όταν μου παίρνουν τα χρήματα». Η αγωγή, που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μάριον, υποστηρίζει ότι η μητρική εταιρεία του Facebook, Meta, παραβίασε τη σύμβαση, επειδή ο δικηγόρος πλήρωσε 11.000 δολάρια για διαφημίσεις που καταργήθηκαν αδικαιολόγητα.

«Είναι σαν να αγοράζεις μια διαφημιστική πινακίδα στην άκρη της εθνικής οδού, να πληρώνεις τους ανθρώπους για την πινακίδα και μετά να έρχονται και να την καλύπτουν με ένα τεράστιο κάλυμμα και να μην απολαμβάνεις τα οφέλη για τα οποία πλήρωσες», δήλωσε στο WTHR.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το Facebook που ο κ. Zuckerberg μοιράστηκε με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ότι η εταιρεία τον είχε κατηγορήσει ότι δεν χρησιμοποιούσε το «αυθεντικό του όνομα».

Είπε ότι είχε υποβάλει την ταυτότητά του με φωτογραφία, τις πιστωτικές του κάρτες και πολλές φωτογραφίες του προσώπου του για να αποδείξει την ταυτότητά του.

«Εγώ είμαι ο Mark Steven. Και αυτός είναι ο Mark Elliot», δήλωσε ο κ. Zuckerberg στο WTHR.

Ο λογαριασμός του έκλεισε τον Μάιο και αποκαταστάθηκε μόνο μετά την υποβολή της αγωγής του.

Σε δήλωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι «αποκατέστησε τον λογαριασμό του Mark Zuckerberg, αφού διαπίστωσε ότι είχε απενεργοποιηθεί κατά λάθος».

«Εκτιμούμε την υπομονή του κ. Zuckerberg σε αυτό το θέμα και προσπαθούμε να αποτρέψουμε την επανάληψη του περιστατικού στο μέλλον».