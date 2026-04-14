Ο Μεξικάνος ποδοσφαιριστής που απέρριψε το παγκόσμιο κύπελλο με την χώρα του για τρελά χρήματα

Η συμμετοχή σε μια επίσημη διοργάνωση με το εθνόσημο της χώρας είναι το όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή όταν ξεκινάει την καριέρα του. Κάποιοι το εκπλήρωσαν αυτό το όνειρο, άλλοι προσπάθησαν και δεν το κατάφεραν, αλλά αυτό που επέλεξε να κάνει ο Τσάκι Λοζάνο δεν το έχουμε ξαναδεί.

Ο Μεξικανός... πρώην πλέον διεθνής προτίμησε να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της χώρας του σε ηλικία 30 ετών, μερικούς μήνες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά αλλά και της χώρας του (!), καθώς παρόλο που η ομάδα του ήθελε να διακόψει το συμβόλαιό του, ο ίδιος επέλεξε να παραμείνει στην Σαν Ντιέγκο, στην οποία ο μισθός του αγγίζει τα 7,6 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο! Μετά από συνομιλία με τον προπονητή της εθνικής Μεξικού, Χαβιέρ Αγκίρε, ο οποίος του ξεκαθάρισε πως τον υπολογίζει, απλά θέλει να αγωνίζεται στην ομάδα του και να έχει αγωνιστικό ρυθμό, ο Λοζάνο προτίμησε να... κάτσει στο συμβόλαιό του, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

NO WORLD CUP FOR $7M 💰❌



Chucky Lozano turned down the World Cup with Mexico to stay on a $7.6M/year salary with San Diego.



He held talks with Javier Aguirre, who considered him for the 26-man squad, but only if he committed to playing.



Lozano also rejected a move to Real… pic.twitter.com/BaKPxS5c25 — NextMex (@NextMexOficial) April 13, 2026

Μάλιστα ο πρώην ποδοσφαιριστής της Νάπολι και της Αιντχόβεν, σύμφωνα με ρεπορτάζ, απέρριψε πρόταση της Ρεάλ Οβιέδο, η οποία θα τον έφερνε ξανά στο προσκήνιο αγωνιζόμενο σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου, αλλά λόγω του πολύ χαμηλότερου συμβολαίου που του προτάθηκε συγκριτικά με τις απολαβές του στην Σαν Ντιέγκο, είπε όχι. Ο Ίρβινγκ Χαβιέρ Λοζάνο έδειξε με κάθε τρόπο τι βάζει ως προτεραιότητα στην ζωή του και στην καριέρα του, επιλέγοντας να πετάξει μια ευκαιρία να ζήσει ένα Μουντιάλ με την φανέλα της χώρας του και μάλιστα μπροστά στους συμπατριώτες του, για τα λεφτά.