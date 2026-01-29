Ο μικρός μπόμπιρας του σνούκερ που έχει τρελάνει το ίντερνετ: 2 ετών και ήδη στα ρεκόρ Γκίνες

Ο Τζουντ Όουενς, μόλις δύο ετών και 261 ημερών, αναγνωρίστηκε από το Guinness World Records ως ο νεαρότερος που πέτυχε «double pot» στο σνούκερ, δηλαδή έβαλε δύο μπάλες σε διαφορετικές τρύπες με ένα μόνο χτύπημα της λευκής μπάλας. Λίγες εβδομάδες αργότερα, σε ηλικία 2 ετών και 302 ημερών, κατέρριψε και δεύτερο ρεκόρ ως ο νεαρότερος που πραγματοποίησε «bank shot», όπου η μπάλα ανακλάται σε μία ή περισσότερες πλευρές πριν καταλήξει στην τρύπα

Ο πατέρας του, Λουκ Όουενς, περιγράφει ότι ο μικρός έδειξε φυσική ικανότητα με τη στέκα από πολύ μικρή ηλικία. Παρά το μικρό του ανάστημα, ο Τζουντ παίζει σε τραπέζια κανονικού μεγέθους, χρησιμοποιώντας προσωρινά σκαμπό για να φτάνει στο τραπέζι και τελικά ένα ειδικά προσαρμοσμένο σκαμπό.

Όταν ρωτήθηκε ποιος θα κέρδιζε σε αγώνα με τον πατέρα του, ο Τζουντ απάντησε με αυτοπεποίθηση: «Εγώ!». Ο Λουκ παραδέχθηκε ότι προς το παρόν δεν τον νικάει, αλλά αναμένει ότι στο μέλλον θα γίνει εύκολα ο καλύτερος.

Ο μικρός Τζουντ Όουενς / printscreen X

Σύμφωνα με το Guinness, ο Τζουντ έχει ήδη μάθει προχωρημένες τεχνικές όπως τα floating bridge shots και τη χρήση του rest, ενώ είναι ο νεαρότερος που έχει αποκτήσει χορηγία στο σνούκερ. Το 2025 έκανε ειδική εμφάνιση στο Πρωτάθλημα Σνούκερ Ηνωμένου Βασιλείου και έχει γνωρίσει επαγγελματίες παίκτες που εντυπωσιάστηκαν από τις ικανότητές του, αναφέρει σε άρθρο του το BBC.

Εκτός σνούκερ, ο Τζουντ είναι φανατικός υποστηρικτής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θαυμαστής του αρχηγού Μπρούνο Φερνάντες, ενώ ξέρει απ’ έξω το τραγούδι «Take Me Home, Country Roads» του Τζον Ντένβερ.

Ο πατέρας του σχολιάζει: «Ο Τζουντ έχει πετύχει πολλά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής; Θα ήταν υπέροχο, με όλα τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας».