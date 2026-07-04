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Ελλάδα Γιώργος Μπαμπινιώτης Τηλεόραση Δημοσιογράφοι

Ο Μπαμπινιώτης συλλέγει τα «μαργαριτάρια» που ακούμε στην τηλεόραση

Ανάρτηση του καθηγητή Γλωσσολογίας ο οποίος επισημαίνει πως πρέπει όλοι να δείχνουν μεγαλύτερη προσοχή.

Photo by Evan Lee on Unsplash
Photo by Evan Lee on Unsplash
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Σε μία αιχμηρή ανάρτηση, ο καθηγητής Γιώργος Μπαμπινιώτης σταχυολογεί τα λάθη που, όπως αναφέρει, κάνουν συχνά ανταποκριτές και δημοσιογράφοι τηλεοπτικών δελτίων και καλεί όλους να δείξουν μεγαλύτερη προσοχή, διότι ο λόγος τους «πρακτικά λειτουργεί ως υπόδειγμα γλωσσικής χρήσεως».

Αναλυτικά, η ανάρτησή του έχει ως εξής: 

«Μερικά δείγματα από τα συχνά γλωσσικά αστοχήματα ανταποκριτών και δημοσιογράφων τηλεοπτικών δελτίων.
Αγαπητοί, παρακαλώ να δείξετε μεγαλύτερη προσοχή στον λόγο σας, διότι πρακτικά λειτουργεί ως υπόδειγμα γλωσσικής χρήσεως».

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Ελλάδα Γιώργος Μπαμπινιώτης Τηλεόραση Δημοσιογράφοι

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