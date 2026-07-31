Ο Νεϊμάρ τιμήθηκε από την Σάντος και έγινε... προτομή
Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ τιμήθηκε από την Σάντος όπως είχε γίνει στο παρελθόν και με τον θρυλικό Πελέ.
Ο Νεϊμάρ τιμήθηκε από την Σάντος με τρόπο που μέχρι στιγμής είχε τιμηθεί μόνο ο μεγάλος θρύλος της Βραζιλίας, Πελέ.
Συγκεκριμένα η Σάντος, η ομάδα που ξεκίνησε αλλά και θα κλείσει την καριέρα του δημιούργησε μια ειδική πτέρυγα στο μουσείο της, αφιερωμένηση σε αυτόν, ενώ παρουσίασε και μια εντυπωσιακή μπρούτζινη προτομή του.
Η πτέρυγα περιέχει επίσης μια φανέλα του Νεϊμάρ, φωτογραφίες, τρόπαια και προσωπικά αντικείμενα από την πρώτη του θητεία στον σύλλογο.