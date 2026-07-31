Σπορ Ποδόσφαιρο Νεϊμάρ Σάντος (Η)

Ο Νεϊμάρ τιμήθηκε από την Σάντος και έγινε... προτομή

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ τιμήθηκε από την Σάντος όπως είχε γίνει στο παρελθόν και με τον θρυλικό Πελέ.

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Ο Νεϊμάρ τιμήθηκε από την Σάντος με τρόπο που μέχρι στιγμής είχε τιμηθεί μόνο ο μεγάλος θρύλος της Βραζιλίας, Πελέ.

Συγκεκριμένα η Σάντος, η ομάδα που ξεκίνησε αλλά και θα κλείσει την καριέρα του δημιούργησε μια ειδική πτέρυγα στο μουσείο της, αφιερωμένηση σε αυτόν, ενώ παρουσίασε και μια εντυπωσιακή μπρούτζινη προτομή του.

Η πτέρυγα περιέχει επίσης μια φανέλα του Νεϊμάρ, φωτογραφίες, τρόπαια και προσωπικά αντικείμενα από την πρώτη του θητεία στον σύλλογο.

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Σπορ Ποδόσφαιρο Νεϊμάρ Σάντος (Η)

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