Ο Νεϊμάρ σκόραρε δις στην επιστροφή του στη Σάντος και... μοίρασε φύλλα πόκερ

Η Σάντος αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 2-2 κόντρα στην Σαπεκοένσε για την 20η αγωνιστική του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος.

Εκεί, απόλυτος πρωταγωνιστής της ομάδας ήταν ο Νεϊμάρ, αφού πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του, στην επιστροφή του στην Σάντος μετά την επιστροφή του από το Μουντιάλ και τα γήπεδα της Αμερικής με την εθνική του ομάδα. Ωστόσο πολλοί δεν στάθηκαν στην απόδοση του Βραζιλιάνου άσσου, αλλά στον πανηγυρισμό που έκανε μετά την επίτευξη του πρώτου του γκολ.

Πιο συγκεκριμένα ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα, πανηγύρισε το πρώτο του γκολ μοιράζοντας φύλλα πόκερ, απατώντας καυστικά στους επικριτές του, που του άσκησαν έντονη κριτική, όταν ο Βραζιλιάνος αστέρας συμμετείχε σε τουρνουά πόκερ την ώρα που η Σάντος αγωνιζόταν κόντρα στην Ουνιβερσιδάδ Σεντράλ για το Κόπα Σουνταμερικάνα.