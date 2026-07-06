Τέλος εποχής: Ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την εθνική Βραζιλίας

Η Βραζιλία γνώρισε την ήττα από την Νορβηγία στην φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και αποκλείστηκε από την διοργάνωση σε ένα παιχνίδι που φαίνεται πως ήταν και το τελευταίο του Νεϊμάρ με την φανέλα της χώρας του.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την «σελεσάο» δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Προσπάθησα, προσπάθησα. Ξεκίνησε εδώ στο MetLife Stadium και τελείωσε εδώ. Τώρα τελείωσε». Ο «μάγος» που αδικήθηκε από τους τραυματισμούς μα πάνω από όλα από τον εαυτό του, έγραψε τη δική του ιστορία με τη φανέλα της «σελεσάο» καθώς έπαιξε σε 130 αγώνες, σημείωσε 80 γκολ και μοίρασε 59 ασίστ σε 16 χρόνια παρουσίας του στην εθνική. Νούμερα που θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγαλύτερα αν φερόταν με περισσότερο επαγγελματισμό και φυσικά αν δεν είχε και τόσους σοβαρούς τραυματισμούς στην καριέρα του.

Ο Νεϊμάρ μετά την λήξη της αναμέτρησης και τον αποκλεισμό από την Νορβηγία ξέσπασε σε κλάματα, καθώς δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιο τίτλο με την χώρα του.