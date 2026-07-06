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Ο Αντσελότι εξήγησε την επιλογή του Γκιμαράες στο πρώτο χαμένο πέναλτι της Βραζιλίας

Ο Κάρλο Αντσελότι εξήγησε γιατί διάλεξε τον Μπρούνο Γκιμαράες για να εκτελέσει το πρώτο πέναλτι.

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Η Βραζιλία γνώρισε οδυνηρή ήττα από την Νορβηγία και αποκλείστηκε από την συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην φάση των «16».

Η «σελεσάο» επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά ότι δυσκολεύεται απέναντι σε ομάδες της Ευρώπης και γνώρισε την έκτη συνεχόμενη ήττα σε νοκ άουτ του Μουντιάλ από ευρωπαϊκή ομάδα. Ο Χάαλαντ με δυο δικά του γκολ έδωσε την πρόκριση στους Σκανδιναβούς, όμως οι Βραζιλιάνοι είχαν τις στιγμές τους για να πάρουν κεφάλι στο σκορ στο 0-0 και στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο.

Μόλις στο 14ο λεπτό ο Γκιμαράες εκτέλεσε πέναλτι που κέρδισε ο Κούνια, όμως ο Νίλαντ απέκρουσε και κράτησε το μηδέν για την ομάδα του. Αρκετή συζήτηση υπήρξε για τον εκτελεστή της εσχάτης των ποινών, με τον κόσμο να αναρωτιέται γιατί δεν το εκτέλεσε ο Βινίσιους. Ο Κάρλο Αντσελοτι ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα και ο ίδιος έδωσε την απάντησή του.

Ο Ιταλός τεχνικός δήλωσε πως υπάρχει ιεραρχία στις εκτελέσεις πέναλτι, στην οποία ο άσσος της Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι κάν στην πρώτη... πεντάδα. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Κάναμε μια σχετική ανάλυση όλης της σεζόν, τόσο για εμάς, όσο και για τους αντιπάλους μας και καταλήξαμε ότι ο νούμερο ένα εκτελεστής της ομάδας, είναι ο Ραφίνια. Από τη στιγμή που ήταν εκτός, δεύτερος στην ιεραρχία είναι ο Νεϊμάρ, μετά ο Ιγκόρ Τιάγκο, έπειτα ο Μπρούνο Γκιμαράες και πέμπτος ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι.

Ο Μπρούνο Γκιμαράες ήταν ψηλότερα απ' όλους στην ιεραρχία όταν κερδίσαμε το πρώτο πέναλτι, γι αυτό και εκτέλεσε εκείνος».

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