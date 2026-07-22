Ο νέος τεχνικός της Νότιγχαμ αποκάλυψε πως τον έπεισε ο Μαρινάκης να αναλάβει την ομάδα

Η Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίζει την προετοιμασία της στην Πορτογαλία, με το βλέμμα στραμμένο στην έναρξη της νέας σεζόν της Premier League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιντς στην πρεμιέρα. Οι «κόκκινοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους την περσινή δύσκολη χρονιά και να παρουσιάσουν ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο υπό τις οδηγίες του Όλιβερ Γκλάσνερ.

Στο φιλικό απέναντι στην Μπλάκμπερν, το οποίο ολοκληρώθηκε με νίκη της Φόρεστ, στις εξέδρες βρέθηκε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου παρακολούθησε την αναμέτρηση από κοντά και είχε συνομιλίες τόσο με τους ποδοσφαιριστές όσο και με το τεχνικό επιτελείο.

Η παρουσία του Έλληνα επιχειρηματία αποτέλεσε θέμα συζήτησης και στη συνέντευξη Τύπου, με τον Όλιβερ Γκλάσνερ να αποκαλύπτει τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο Μαρινάκης στην απόφασή του να αναλάβει τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Αυστριακός τεχνικός αποκάλυψε ότι ταξίδεψε στην Αθήνα για να δειπνήσει με τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, τονίζοντας πως οι συζητήσεις τους, αλλά και το πλάνο που του παρουσιάστηκε, τον έπεισαν πως η Φόρεστ αποτελεί το ιδανικό επόμενο βήμα στην καριέρα του.

«Είχα προτάσεις από αρκετές ομάδες σε όλη την Ευρώπη, όμως ήθελα να παραμείνω στην Premier League. Πήγα στην Αθήνα, δείπνησα με τον ιδιοκτήτη, μιλήσαμε για τις φιλοδοξίες του συλλόγου και ανέλυσα το ρόστερ. Τότε κατάλαβα πως υπάρχει μεγάλη προοπτική και πολύ ταλέντο στην ομάδα.

Υπάρχει ένας ιδιαίτερα φιλόδοξος ιδιοκτήτης και αυτό ήταν κάτι που εκτίμησα από την πρώτη στιγμή. Πάντα ήθελα να εργάζομαι σε συλλόγους που έχουν μεγάλους στόχους και πιστεύω πως η Νότιγχαμ Φόρεστ μπορεί να πετύχει σημαντικά πράγματα τα επόμενα χρόνια», τόνισε ο προπονητής των Άγγλων.