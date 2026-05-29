Ο ΠΟΥ επιστράτευσε τη Λετίθια για δράσεις κατά του καπνίσματος - «Σκοτώνει, αναγράφεται στα πακέτα»

Την αφύπνιση των νέων, και όχι μόνο, στην Ισπανία αλλά και στον κόσμο επιχείρησε να κάνει η βασίλισσα της Ισπανίας, Λετίθια η οποία συμμετέχει σε νέα δράση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στον αγώνα κατά του καπνίσματος.

Η Ισπανίδα βασίλισσα εκφώνησε το εναρκτήριο μήνυμα της εκδήλωσης με τίτλο «Προώθηση ενός υγιούς μέλλοντος χωρίς καπνό στην Ευρώπη», που πραγματοποιήθηκε για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος.

Σε ένα τετράλεπτο βίντεο που η βασίλισσα Λετίθια δηλώνει εμφατικά: «Δεν ξέρω αν υπάρχει ούτε ένα άτομο που να μην γνωρίζει ότι το κάπνισμα σκοτώνει. Το κάπνισμα σκοτώνει. Είναι τυπωμένο σε συμβατικά πακέτα τσιγάρων». Στη συνέχεια υπενθυμίζει στους θεατές ότι «επτά εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο παγκοσμίως από τον καπνό και περισσότεροι από ενάμιση εκατομμύριο μη ως παθητικοί καπνιστές».

Ωστόσο, ειδική μνεία έκανε και για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα όπως και για το άτμισμα. «Είναι προφανές σε όλους ότι αυτά τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού δεν είναι ακίνδυνα, και η ίδια η βιομηχανία το παραδέχεται εύκολα. Και ο πιο ευάλωτος πληθυσμός (ανήλικοι και νέοι) έχει χαμηλότερη αντίληψη κινδύνου», τονίζει.

Στη συνέχεια, υποστηρίζει μια δήλωση του ΠΟΥ ότι αυτά τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί για να προσελκύσουν «νέους».

Η βασίλισσα Λετίθια οπαδός της «υγειονομικής παιδείας»

Επιπρόσθετα, η Ισπανίδα βασίλισσα προτείνει την «υγειονομική παιδεία» ως έναν από τους «κύριους πυλώνες της πρόληψης». Όπως τονίζει, οι νέοι θα πρέπει να λαμβάνουν ειδικά μαθήματα ως προς την «αγωγή της υγείας». όπως το περιγράφει, ενώ επέμεινε ότι μια ανάλογη εκπαίδευση περιλαμβάνει «την κατανόηση του πώς λειτουργεί το σώμα και το μυαλό μας και ποιοι είναι οι καθοριστικοί παράγοντες της υγείας».

«Η έρευνα σχετικά με τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερες αποφάσεις σχετικά με το τι καταναλώνουμε» ανέφερε.

Τέλος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος, η Βασίλισσα Λετίθια καλεί τους καπνιστές να αναρωτηθούν: «Γιατί θέλουμε να εισπνέουμε τις ουσίες που περιέχονται στα ατμιστικά και σε άλλα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού; Αν η απάντηση είναι ο εθισμός στη νικοτίνη, επειδή είστε εθισμένοι, τότε η υποστήριξη για τη διακοπή του καπνίσματος είναι διαθέσιμη. Αν η απάντηση είναι επειδή είναι μια μόδα... δεν θα πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι της υγείας, επειδή οι μόδες ξεθωριάζουν, αλλά η κακή υγεία μπορεί να διαρκέσει πολύ και μερικές φορές είναι μη αναστρέψιμη».