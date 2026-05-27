Κόβουν το κάπνισμα και οι Γάλλοι - Ραγδαία μείωση στην αγορά καπνικών δείχνει έρευνα

Σε «ολοένα και χαμηλότερα επίπεδα» φαίνεται πως κυμαίνεται το ποσοστό καπνίσματος στη Γαλλία αφού, σύμφωνα με νέα έρευνα που πραγματοποίησε το Γαλλικό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και τις Εξαρτησιογόνες Συμπεριφορές (OFDT), οι πωλήσεις στα καπνικά είδη έχει μειωθεί για το 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία που παρουσιάστηκαν την Τετάρτη 27 Μαΐου, οι πωλήσεις καπνικών ειδών είδαν μια πτώση έως και 8,2% σε σύγκριση με εκείνες του 2024

Ωστόσο, οι γαλλικοί συνοριακοί νομοί επηρεάστηκαν λιγότερο από αυτή τη μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, κυρίως, εφάρμοσαν σημαντικές αυξήσεις φόρων μειώνοντας το φορολογικό πλεονέκτημα που προσέλκυε Γάλλους καπνιστές στις περιοχές τους.

Ποιες εναλλακτικές επιλέγουν οι καπνιστές

Ενώ οι πωλήσεις τσιγάρων και καπνού για στριφτά τσιγάρα μειώθηκαν το 2025 σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, οι πωλήσεις ναργιλέ, καπνού πίπας, πουρόφυλλων (blunts, δηλαδή χειροποίητων τσιγάρων κάνναβης, όπου το φύλλο καπνού αντικαθιστά το κλασικό τσιγαρόχαρτο) και άλλου καπνού για κάπνισμα αυξάνονται.

«Η Γαλλία συγκαταλέγεται πλέον στις 10 περίπου χώρες, κυρίως σκανδιναβικές, όπου το καθημερινό κάπνισμα είναι κάτω από 5%», σημειώνει το OFDT.

Οι Γάλλοι κόβουν το τσιγάρο

Ένα άλλο εύρημα από το OFDT: το κάπνισμα μειώνεται στη Γαλλία. Λιγότεροι από ένας στους πέντε ενήλικες ηλικίας 18 έως 75 ετών ανέφεραν ότι κάπνιζαν καθημερινά το 2024, αντιπροσωπεύοντας «το μικρότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ από το 2000», τονίζεται την στην έκθεση.

Αυτή η τάση παρατηρείται και στους νέους. Ενώ 30,8% των μαθητών Λυκείου κάπνιζαν καθημερινά το 2010, το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 5,6% το 2024. Ωστόσο, η καθημερινή χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μεταξύ των μαθητών Λυκείου συνεχίζει να αυξάνεται.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ