Ο προοδευτικός Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ πήρε το χρίσμα των Δημοκρατικών για το Μίσιγκαν

Σε πιο ριζοσπαστική κατεύθυνση φαίνεται να κινείται το τελευταίο διάστημα το Δημοκρατικό Κόμμα στις ΗΠΑ, αναδεικνύοντας σε κρίσιμες θέσεις στελέχη εκ της πιο αριστερής του πτέρυγας.

Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου, ο προοδευτικός Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ πήρε το χρίσμα του κόμματος ώστε να είναι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη θέση του γερουσιαστή του Μίσιγκαν στις επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου (οι λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές).

O Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ, ο 41χρονος γιατρός που έχει χαρακτηριστεί ως ο «Μαμντάνι του Μίσιγκαν» τόσο για τη μουσουλμανική του ταυτότητα, όσο και για τις πολιτικές που υποστηρίζει, κέρδισε με οριακή διαφορά την κεντρώα βουλεύτρια των Δημοκρατικών Χέιλι Στίβενς.

Σύμφωνα με το CNN, ο Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ αφού έλαβε το χρίσμα, διαβεβαίωσε τους ψηφοφόρους ότι το κόμμα παραμένει ενωμένο παρά την προεκλογική εκστρατεία που προκάλεσε διχασμό, ενώ καταδίκασε τις επικοινωνιακές τακτικές των Ρεπουμπλικανών που αφορούσαν σε ρατσιστικές επιθέσεις, χρησιμοποιώντας το όνομά του, με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών να λέει πως «Θα χαρώ να σας δώσω μαθήματα για τη σωστή προφορά του».

Ο Ελ Σαγιέντ θα αναμετρηθεί το φθινόπωρο με τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Μάικ Ρότζερς.