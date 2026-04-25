Ο τελευταίος γάμος του Τσέρνομπιλ: Το ζευγάρι που παντρεύτηκε εν μέσω πυρηνικής καταστροφής

Ήταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 26ης Απριλίου 1986. Η Iryna Stetsenko είχε μόλις τελειώσει το μανικιούρ της για τον γάμο της. Άνοιξε την μπαλκονόπορτα, πήρε μια βαθιά ανάσα και προσπάθησε να ηρεμήσει από το γαμήλιο άγχος.

Σε ένα κοντινό διαμέρισμα, γεμάτο καλεσμένους, ο αρραβωνιαστικός της, Serhiy Lobanov, κοιμόταν σε ένα στρώμα στην κουζίνα.



Τότε, ένας παράξενος ήχος έσπασε τη σιωπή.



«Ήταν σαν να πετούσαν πολλά αεροπλάνα από πάνω μας. Όλα βούιζαν και τα τζάμια έτριζαν», θυμάται η Iryna.



Ο Serhiy ένιωσε «ένα τράνταγμα, σαν να πέρασε κύμα». Σκέφτηκε ότι ίσως ήταν ένας μικρός σεισμός - και ξανακοιμήθηκε.



Κανείς τους δεν μπορούσε να φανταστεί ότι, περίπου 4 χιλιόμετρα μακριά, είχε μόλις ξεκινήσει η μεγαλύτερη πυρηνική καταστροφή στην ιστορία.



Το ζευγάρι ξεδίπλωσε στο BBC τις αναμνήσεις του για το πώς έζησε την 26η Απριλίου του 1986... Μια ημέρα χαράς, που εξελίχθηκε σε τραγωδία...

Το πρωί που όλα έμοιαζαν φυσιολογικά



Η 19χρονη εκπαιδευόμενη δασκάλα και ο 25χρονος μηχανικός πυρηνικού σταθμού ανυπομονούσαν για τη νέα τους ζωή στην Πρίπιατ - τη σύγχρονη σοβιετική πόλη που χτίστηκε για τους εργαζομένους του Τσέρνομπιλ.

Το πρωί ξημέρωσε ηλιόλουστο.



Ο Serhiy σηκώθηκε νωρίς, γεμάτος ενθουσιασμό. Είχε δουλειές: να μεταφέρει σεντόνια στο διαμέρισμα ενός φίλου όπου θα περνούσαν τη νύχτα και να αγοράσει λουλούδια.



Στους δρόμους, όμως, κάτι δεν πήγαινε καλά.



Στρατιώτες με μάσκες. Άνδρες που έπλεναν τον δρόμο με αφρό. Συνάδελφοι που του έλεγαν πως «κάτι συνέβη» στον σταθμό - χωρίς να γνωρίζουν τι.



Στρέφοντας το βλέμμα του ψηλά, είδε καπνό να υψώνεται από τον αντιδραστήρα 4.



Τη νύχτα που προηγήθηκε, πυροσβέστες και εργαζόμενοι είχαν ήδη εκτεθεί σε θανατηφόρες δόσεις ακτινοβολίας προσπαθώντας να περιορίσουν μια τοξική πυρκαγιά.



Ο ίδιος, ανήσυχος, έβρεξε ένα ύφασμα και το τοποθέτησε στην είσοδο για να συγκρατήσει τη ραδιενεργή σκόνη.



Και μετά πήγε να αγοράσει λουλούδια για τη νυφική ανθοδέσμη.



Η αγορά ήταν άδεια. Διάλεξε πέντε τουλίπες.



«Κάτι τρομερό έχει συμβεί» - αλλά κανείς δεν μιλά



Στο σπίτι της, η Iryna άκουγε το τηλέφωνο να χτυπά ασταμάτητα όλη τη νύχτα. Γείτονες μιλούσαν για «κάτι τρομερό». Κανείς δεν ήξερε τι.

Στη Σοβιετική Ένωση, η πληροφόρηση ήταν ελεγχόμενη. Το ραδιόφωνο δεν ανέφερε τίποτα.



Το πρωί, η μητέρα της, ανήσυχη, τηλεφώνησε στις Αρχές: «Της είπαν να μην πανικοβληθεί, όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις στην πόλη πρέπει να πραγματοποιηθούν κανονικά».

Και έτσι έγινε. Τα παιδιά πήγαν σχολείο. Οι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Και ένας γάμος… προχώρησε κανονικά.

Ένας γάμος μέσα στη σκιά της καταστροφής



Το ζευγάρι και οι καλεσμένοι κατευθύνθηκαν με αυτοκίνητα στο Παλάτι Πολιτισμού της Πρίπιατ - έναν χώρο που φιλοξενούσε τελετές και χορούς.

Αντάλλαξαν όρκους πάνω σε ένα κεντημένο ύφασμα με τα ονόματά τους σύμφωνα με την παράδοση.

Στη συνέχεια, πήγαν σε ένα κοντινό καφέ για το γαμήλιο γεύμα.



Όμως η ατμόσφαιρα δεν ήταν γιορτινή.



«Ήταν θλιμμένα», θυμάται ο Serhiy. «Όλοι καταλάβαιναν ότι κάτι είχε συμβεί, αλλά κανείς δεν ήξερε τι».



Για τον πρώτο τους χορό είχαν προβάρει ένα παραδοσιακό βαλς. Δεν το χόρεψαν ποτέ όπως το είχαν φανταστεί.

«Από τα πρώτα βήματα χάσαμε τον ρυθμό», λέει η Iryna. «Απλώς αγκαλιαστήκαμε και κινηθήκαμε έτσι».



Το νυφικό και η φυγή



Τα ξημερώματα της Κυριακής, ένας φίλος τούς χτύπησε την πόρτα. Έπρεπε να φύγουν. Άμεσα. Ένα τρένο εκκένωσης θα έφευγε στις 5 το πρωί.

Η Iryna δεν είχε άλλα ρούχα μαζί της. Φόρεσε ξανά το νυφικό της και έτρεξε πίσω στο σπίτι της μητέρας της για να αλλάξει. Τα παπούτσια της την πονούσαν. Τα έβγαλε.

«Ήμουν με νυφικό και έτρεχα ξυπόλητη μέσα στις λακκούβες», λέει.



Από το τρένο είδαν τη λάμψη του κατεστραμμένου αντιδραστήρα. «Ήταν σαν να κοιτάς μέσα στο μάτι ενός ηφαιστείου».

Η εκκένωση χαρακτηρίστηκε «προσωρινή».



«Φύγαμε για τρεις μέρες - και τελικά φύγαμε για μια ζωή».



Η καθυστέρηση, η σιωπή και η αλήθεια



Η Σοβιετική Ένωση καθυστέρησε να αποκαλύψει το μέγεθος της καταστροφής. Μόνο όταν εντοπίστηκε ραδιενέργεια στη Σουηδία, δύο ημέρες μετά, παραδέχθηκε το ατύχημα.

Πέρασαν περισσότερες από δύο εβδομάδες μέχρι να μιλήσει δημόσια ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Ένα τεστ ασφαλείας είχε πάει τραγικά λάθος.

Η καταστροφή απελευθέρωσε 400 φορές περισσότερη ραδιενέργεια από τη Χιροσίμα, σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών.

Μέσα στον αντιδραστήρα: οι πρώτες ώρες



Ο Nikolai Solovyov εργαζόταν ως επικεφαλής μηχανικός στην αίθουσα στροβίλων.

«Ήταν σαν σεισμός κάτω από τα πόδια μας», θυμάται. «Είδαμε την οροφή να καταρρέει… ένα κύμα αέρα μας χτύπησε και έφερε μαύρη σκόνη… και άρχισε η σειρήνα».



Οι εργαζόμενοι έτρεξαν προς το σημείο, πιστεύοντας ότι είχε εκραγεί γεννήτρια. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι είχε καταστραφεί ο αντιδραστήρας.



Τα όργανα έδειχναν επίπεδα ακτινοβολίας «εκτός κλίμακας».



Ένας συνάδελφος στεκόταν όρθιος, φαινομενικά καλά - αλλά έκανε εμετό. Ήταν από τους πρώτους που πέθαναν.



Ο επίσημος απολογισμός: 31 νεκροί. Δύο σκοτώθηκαν από την έκρηξη, ενώ 28 πέθαναν από οξεία έκθεση στην ακτινοβολία και ένας από καρδιακή ανακοπή, τις εβδομάδες που ακολούθησαν.

Οι ευρύτερες επιπτώσεις της καταστροφής αμφισβητούνται και είναι δύσκολο να προσδιοριστούν. Δεν είχε διεξαχθεί καμία ολοκληρωμένη μακροπρόθεσμη ιατρική μελέτη εκείνη την εποχή.

Το 2005, μελέτη από υπηρεσίες του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 4.000 άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν πεθάνει ως συνέπεια του ατυχήματος. Άλλες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο αριθμός θα μπορούσε να είναι δεκάδες χιλιάδες.

Οι «εκκαθαριστές» και η μάχη με την ακτινοβολία



Ξεκίνησε μια τεράστια επιχείρηση περιορισμού της καταστροφής. Ελικόπτερα έριχναν άμμο. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι επιστρατεύτηκαν.

Η ακτινοβολία κατέστρεφε τα μηχανήματα. Πολλές εργασίες έγιναν με τα χέρια.



Οι εργαζόμενοι φορούσαν βαριές πλάκες μολύβδου και κράνη. Δούλευαν για λιγότερο από ένα λεπτό κάθε φορά.



«Δεν υπήρχε χρόνος να σκεφτείς», θυμάται ένας από αυτούς.

Μια εγκυμοσύνη μέσα στον φόβο



Λίγες ημέρες μετά την εκκένωση, το ζευγάρι βρισκόταν στην Πολτάβα, περίπου 300 χιλιόμετρα μακριά, μένοντας με τη γιαγιά της Iryna.

Λίγες μέρες μετά την άφιξή τους, οι γιατροί που παρακολουθούσαν τους εκτοπισμένους για ραδιενέργεια, τους έδωσαν απροσδόκητα νέα - η Iryna ήταν τριών μηνών έγκυος.

Θυμάται να κλαίει όταν ανακάλυψε ότι οι γιατροί προειδοποιούσαν ότι η έκθεση σε ακτινοβολία μπορεί να είχε επηρεάσει τα αγέννητα μωρά.

Συμβούλευαν τις γυναίκες που είχαν εκτεθεί σε ακτινοβολία να κάνουν έκτρωση: «Φοβόμουν να κρατήσω το παιδί, αλλά φοβόμουν και να κάνω έκτρωση».

Μια συμπονετική γιατρός την ενθάρρυνε να συνεχίσει την εγκυμοσύνη, και η Iryna γέννησε ένα υγιές κορίτσι, την Katya. Δεκαετίες αργότερα, έχει γίνει και η ίδια μητέρα και το ζευγάρι έχει μια 15χρονη εγγονή.

Σκιές που μένουν για πάντα



Η Iryna και ο Serhiy πιστεύουν ότι η ακτινοβολία επηρέασε την υγεία τους, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά.

Η Iryna έχει υποβληθεί σε αντικατάσταση και των δύο γονάτων και πιστεύει ότι η ακτινοβολία μπορεί να έχει αποδυναμώσει τα οστά της.



Ο Serhiy υπέστη καρδιακή προσβολή το 2016, λίγο μετά από επίσκεψη στην Πρίπιατ και πιστεύει ότι η ακτινοβολία μπορεί να είναι ένας παράγοντας που οδήγησε σε αυτή.



Το Τσέρνομπιλ σήμερα



Ο αντιδραστήρας καλύφθηκε αρχικά με τσιμεντένιο «σαρκοφάγο». Το 2016 τοποθετήθηκε μια νέα μεταλλική κατασκευή αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ.



Η ζώνη αποκλεισμού παραμένει επικίνδυνη, με σημεία υψηλής ραδιενέργειας.



Η Πρίπιατ, κάποτε σύμβολο σοβιετικής προόδου, είναι πλέον πόλη-φάντασμα. Το Παλάτι Πολιτισμού όπου παντρεύτηκαν στέκει ερειπωμένο.

Το 2022, ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την περιοχή. Το 2023, drone προκάλεσε ζημιές στο προστατευτικό κάλυμμα.



Μια αγάπη που άντεξε



Το ζευγάρι ζει πλέον στη Γερμανία, μετά από έναν δεύτερο ξεριζωμό λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Μετακόμισαν στο Βερολίνο το 2022, αφότου το διαμέρισμα της κόρης τους στο Κίεβο χτυπήθηκε από πύραυλο.

Ο γάμος τους ξεκίνησε μέσα στην καταστροφή.



Κι όμως, άντεξε.



«Χρειάστηκε να περάσουμε δυσκολίες για να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε ο ένας χωρίς τον άλλον», λέει ο Serhiy.



«Μετά από 40 χρόνια, είμαστε σαν την κλωστή με τη βελόνα», λέει η Iryna. «Κάνουμε τα πάντα μαζί».

