Τρόμος στο Τσερνόμπιλ: Drone έπεσε σε εργαστήριο του πυρηνικού σταθμού

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή 3 Μαΐου ότι ο στρατός της Ουκρανίας εξαπέλυσε επίθεση με drone σε εργαστήριο του πυρηνικού σταθμού του Τσέρνομπιλ, αλλά δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές ή τραυματισμοί.



Στη συνέχεια, η Ρωσία ανέφερε ότι η λειτουργία του σταθμού συνεχίζεται κανονικά μετά την επίθεση του ουκρανικού drone, ωστόσο το περιστατικό έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ.



Ο υπό ρωσική κατοχή πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία ενημέρωσε στη συνέχεια τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) ότι ένα drone έθεσε στο στόχαστρο το εργαστήριο ελέγχου εξωτερικής ραδιενέργειας του σταθμού.



Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και δεν είναι ακόμη γνωστό αν το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στο εργαστήριο, που βρίσκεται έξω από την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού, σύμφωνα με τον ΔΟΑΕ.

IAEA has been informed by the ZNPP that a drone targeted its External Radiation Control Laboratory (ECRL) today. There were no reported injuries and it is not yet known if the strike damaged the lab, which is located outside the ZNPP perimeter. IAEA team at the site has requested… pic.twitter.com/nbGh34SAyB — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) May 3, 2026

Ομάδα του ΔΟΑΕ στις εγκαταστάσεις ζήτησε να έχει πρόσβαση στο εργαστήριο, δήλωσε ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας, Ραφαέλ Γκρόσι, επαναλαμβάνοντας ότι οποιεσδήποτε επιθέσεις κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την πυρηνική ασφάλεια.