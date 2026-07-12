Για πρώτη φορά μετά τη ρήξη ανευρύσματος που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή, ο Γιώργος Μυλωνάκης άνοιξε την καρδιά του, περιγράφοντας τις στιγμές που έχουν χαραχτεί στη μνήμη του από εκείνη τη δραματική ημέρα.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή», ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αποκάλυψε ότι θυμάται καθαρά την αναστάτωση που επικράτησε στο Μέγαρο Μαξίμου όταν κατέρρευσε.

«Έχω εικόνα της κατάρρευσής μου. Την αναστάτωση του χώρου και των ανθρώπων. Τα κεφάλια πάνω από το δικό μου κεφάλι. Την αγωνία τους. Να με βάζουν στο ασθενοφόρο, τον ήχο της σειρήνας. Ύστερα αρχίζω πια να έχω αναμνήσεις από τη στιγμή που σταδιακά ανέκτησα τις αισθήσεις μου μετά το κώμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο Θεός μού έκανε δώρο και μου έστειλε μια προειδοποίηση»

Η σοβαρή αυτή δοκιμασία, όπως παραδέχεται, άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τη ζωή και την καθημερινότητά του.

Όπως εξήγησε, βρίσκεται σε μια περίοδο επαναπροσδιορισμού, προσπαθώντας να βάλει όρια στους εξαντλητικούς ρυθμούς εργασίας που ακολουθούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια.

«Τώρα είμαι στη φάση της επαναδιαπραγμάτευσης και επανιεράρχησης με τον εαυτό μου για τα όρια που πρέπει να βάλω», είπε, συμπληρώνοντας πως η περιπέτεια αυτή λειτούργησε σαν ένα ισχυρό μήνυμα.

«Ο Θεός μού έκανε δώρο και μου έστειλε μια προειδοποίηση. Πίστευα, αλλά θρήσκος δεν ήμουν. Τώρα είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη που έρχεται να ρυθμίσει και να αξιολογήσει καταστάσεις και συμπεριφορές. Πιστεύω πλέον περισσότερο στο σωστό και στο λάθος», ανέφερε.

Ο ίδιος αποκάλυψε ακόμη ότι τα 53α γενέθλιά του τα πέρασε σε κέντρο αποκατάστασης, ενώ σχεδιάζει για πρώτη φορά στη ζωή του να αφιερώσει έναν ολόκληρο μήνα σε διακοπές, επιλέγοντας να ξεκουραστεί μαζί με την οικογένειά του στην Πάρο.

Η αγωνία της συζύγου του και το «ευχαριστώ» στους γιατρούς

Στη συνέντευξη γίνεται αναφορά και στις δραματικές στιγμές που έζησε η οικογένειά του. Η σύζυγός του αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό από τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον πρωθυπουργό, ενώ βρισκόταν μέσα σε ταξί, καθ' οδόν προς το νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε, η ψυχραιμία που προσπάθησε να διατηρήσει οφείλεται και στο γεγονός ότι προέρχεται από οικογένεια γιατρών, καθώς ο πατέρας, ο αδελφός και άλλα συγγενικά της πρόσωπα ανήκουν στον χώρο της Ιατρικής.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του «Ευαγγελισμού», τονίζοντας πως η άμεση κινητοποίησή τους αποδείχθηκε καθοριστική.

Όπως είπε, δεν χάθηκε ούτε ένα δευτερόλεπτο από τη στιγμή που έφτασε στο νοσοκομείο, ενώ ευχαρίστησε ονομαστικά τους γιατρούς που στάθηκαν δίπλα του. Αναφέρθηκε ακόμη στη συνέχεια της θεραπείας του σε εξειδικευμένο κέντρο στη Γερμανία, επισημαίνοντας ότι, παρά το υψηλό επίπεδο ιατρικής φροντίδας που έλαβε, ξεχώρισε τη ζεστασιά, την ανθρωπιά και την αφοσίωση που συνάντησε στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας.