Ο Τραμπ κρέμασε φωτογραφία του με τον Πούτιν στον Λευκό Οίκο - Έξαλλοι οι Δημοκρατικοί

Μια απρόσμενη απόφαση έλαβε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ καθώς έδωσε εντολή στους εργαζόμενους του λευκού Οίκου να κρεμάσουν φωτογραφία στην οποία ποζάρει με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η φωτογραφία των δύο παγκόσμιων ηγετών τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής τους στην Αλάσκα τον περασμένο Αύγουστο και έχει τοποθετηθεί σε ένα χώρο όπου υπάρχει και φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου με ένα από τα εγγόνια του.

Η εικόνα έχει τοποθετηθεί στο Plam Room, τον προθάλαμο που συνδέει τη Δυτική Πτέρυγα με την επίσημη προεδρική κατοικία. Το δωμάτιο συνήθως χρησιμεύει ως λόμπι για τους επισκέπτες, σύμφωνα με τους New York Times.

Το Κρεμλίνο, μόλις γνωστοποιήθηκε η είδηση, αντέδρασε θετικά με τον Κίριλ Ντμίτριεφ, έναν από τους βασικούς διαπραγματευτές της Ρωσίας, ο οποίος έχει συναντηθεί αρκετές φορές με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ. «Μια εικόνα 1000 λέξεις» φέρεται να είπε.

Επικρίσεις από τους Δημοκρατικούς και Eυρωπαίους πολιτικούς

Ωστόσο, η απόφαση αυτή έφερε πολλές αντιδράσεις από τους κόλπους των Δημοκρατικών. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γερουσιαστής της Βιρτζίνια, Μαρκ Γουόρνερ, σε ανάρτησή του για το γεγονός σχολίασε «Βάζει τον Πούτιν πάνω από τον αμερικανικό λαό και την οικογένειά του. Είναι τουλάχιστον υπερβολικό».

Putting Putin above the American people and his own family. Almost a little too on the nose. https://t.co/1qVG7jeU4T — Mark Warner (@MarkWarner) January 27, 2026

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Εσθονός πολιτικός Μάρκο Μίχκελσον εξέφρασε φόβους για το τι σημαίνει ο φαινομενικός εορτασμός της σχέσης του Τραμπ με τον Πούτιν για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

«Εάν είναι αλήθεια ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θεωρεί σκόπιμο να κρεμάσει στον τοίχο του Λευκού Οίκου μια φωτογραφία του μεγαλύτερου εγκληματία πολέμου του 21ου αιώνα, τότε μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη θα πρέπει να περιμένει. Δυστυχώς», έγραψε σε ανάρτησή του.