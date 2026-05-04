Ο Τραμπ κρέμασε για πρώτη φορά πορτρέτο της Τζάκι Κένεντι στο Οβάλ Γραφείο

Τη νέα διακόσμηση του Οβάλ Γραφείου στον Λευκό Οίκο αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του βασιλιά Κάρολου την περασμένη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ανάμεσα στους πίνακες των ιδρυτών πατέρων των ΗΠΑ που κρέμονταν πάνω από τους δυο ηγέτες υπήρχε και ένα μικρό πορτρέτο της πρώην πρώτης κυρίας, Τζάκι Κένεντι.

Αν και πρόκειται για αντίγραφο του διάσημου πίνακα ελαιογραφίας σε καμβά της Τζάκι Κένεντι, που φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης Άαρον Σίκλερ, όπως είναι λογικό τράβηξε το ενδιαφέρον. Το πρωτότυπο ιστορικά κοσμεί την Αίθουσα Vermeil του Λευκού Οίκου.

Χρήστες του διαδικτύου αναφέρουν πως είναι η πρώτη φορά που ένα πορτρέτο μιας Πρώτης Κυρίας τοποθετείται στο Οβάλ Γραφείο. Σε σχετική ερώτηση αμερικανικών ΜΜΕ η Ιστορική Ένωση του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε μόνο ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα πορτρέτο της Τζάκι Κένεντι εμφανίζεται στον χώρο.

Η παρουσίαση της εικόνας της Τζάκι Κένεντι με τέτοιο τρόπο αποτελεί ένα πρόσφατο παράδειγμα του ενδιαφέροντος του προέδρου Τραμπ για την κληρονομιά της οικογένειας Κένεντι κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής θητείας του, σημειώνεται σε δημοσίευματα. Όχι μόνο διόρισε τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, γιο του Μπόμπι Κένεντι και ανιψιό του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, στο υπουργικό του συμβούλιο ως υπουργό Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, αλλά έδωσε επίσης εντολή στους επικεφαλής των Εθνικών Αρχείων να δημοσιεύσουν έγγραφα που σχετίζονται με τις δολοφονίες τόσο του Ρόμπερτ Κένεντι όσο και του Τζόν Φ. Κένεντι.

Στο πλαίσιο του σχεδίου του για την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αναμόρφωσε ξανά τον Κήπο της Τζάκι Κένεντι και αναδιαμόρφωσε πλήρως τον Κήπο με τα Τριαντάφυλλα του Λευκού Οίκου, έναν χώρο που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την κυβέρνηση Κένεντι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ